Nueva alianza para planificar el futuro de Puerto San Julián: Cerro Vanguardia y GDFE impulsan el desarrollo sostenible en Santa Cruz

La iniciativa busca consolidar el rol de la Fundación Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián y avanzar en un Plan Estratégico Participativo para el período 2026–2030. Foto gentileza.

Con el objetivo de profundizar su compromiso con el desarrollo sostenible de Puerto San Julián, Cerro Vanguardia S.A. (CVSA) anunció el fortalecimiento de su alianza estratégica con el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), una organización que impulsa iniciativas de impacto social y promueve la articulación entre el sector público y privado.

La iniciativa se enmarca en una visión de trabajo basada en la planificación a largo plazo, el fortalecimiento institucional y la construcción de alianzas que permitan potenciar capacidades locales y transformar los desafíos del territorio en oportunidades de desarrollo.

Uno de los principales ejes de esta nueva etapa es la renovación del acuerdo de trabajo entre la Fundación Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián (FAD) —institución público-privada de la cual Cerro Vanguardia es socio fundador— y el Laboratorio Público-Privado (LAB), una iniciativa impulsada por GDFE junto con la Red de Innovación Local (RIL).

Este acuerdo permitirá dar continuidad a un proceso iniciado en años anteriores, en el que se identificaron y consensuaron prioridades estratégicas para el desarrollo local. Durante los próximos dos años, el trabajo estará enfocado en fortalecer institucionalmente a la FAD y en la elaboración de un Plan Estratégico Participativo que ordene las prioridades de desarrollo de la ciudad.

En una primera etapa, el LAB brindará acompañamiento técnico para consolidar las bases institucionales de la fundación, revisar su modelo de gobernanza y fortalecer sus capacidades operativas. Posteriormente, se avanzará en la elaboración y validación de un plan estratégico que defina prioridades, servicios y un modelo de sostenibilidad para el período 2026–2030.

Desde la compañía destacaron que este proceso forma parte del acompañamiento sostenido que CVSA brinda a la FAD como socio estratégico, canalizando su compromiso con el desarrollo local mediante la articulación entre financiamiento privado y prioridades públicas.

Desarrollo sostenible colaborativo

En paralelo, Cerro Vanguardia se incorporó como socio del Grupo de Fundaciones y Empresas, un espacio que reúne a organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible, la innovación social y el trabajo colaborativo entre distintos sectores.

El director ejecutivo del GDFE, Javier García Moritán, señaló que la incorporación de la empresa “es una muestra de cómo las compañías pueden involucrarse activamente en el desarrollo de los territorios donde operan, alineando recursos y capacidades para generar impacto positivo”.

Por su parte, el gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, Agustín del Castillo, destacó que la empresa viene trabajando desde hace años en la construcción de una agenda de desarrollo con mirada de largo plazo para Puerto San Julián.

“Esta nueva etapa consolida un camino que ya permitió ordenar prioridades, fortalecer una institución clave para la ciudad y avanzar hacia un plan estratégico que potencie las oportunidades del territorio”, afirmó.

Con estas acciones, Cerro Vanguardia reafirma su compromiso de más de 27 años con el crecimiento sostenible de Puerto San Julián y de la provincia de Santa Cruz, promoviendo procesos de planificación, fortalecimiento institucional y trabajo conjunto que contribuyan a generar mayores oportunidades para la comunidad.