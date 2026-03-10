Río Negro prepara su primer salto exportador: el proyecto minero Calcatreu enviará oro y plata al exterior en 60 días

El proyecto Calcatreu, en el sur de Río Negro, se prepara para iniciar la exportación de oro y plata y posicionar a la provincia en el mapa minero nacional. Foto gentileza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que el proyecto minero Calcatreu comenzará a exportar oro y plata en un plazo aproximado de 60 días, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para la actividad metalífera en la provincia.

El anuncio se realizó durante una gira oficial por Canadá, donde el mandatario participa de la convención minera PDAC, el encuentro más importante del mundo para la industria. Allí, Weretilneck presentó las oportunidades de inversión que ofrece la provincia y destacó que Calcatreu se encuentra en la fase final antes de iniciar el comercio exterior.

El yacimiento está ubicado en el sur rionegrino, en cercanías de Ingeniero Jacobacci, y es uno de los proyectos metalíferos más avanzados de la provincia. Su puesta en marcha permitirá comenzar con la exportación de metales preciosos y posicionar a Río Negro dentro del mapa minero argentino.

Según explicó el gobernador, el desarrollo de Calcatreu forma parte de una estrategia más amplia para diversificar la matriz productiva provincial y aprovechar la creciente demanda internacional de recursos minerales. En ese marco, destacó que la provincia fue una de las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, una herramienta destinada a promover grandes proyectos de inversión y brindar previsibilidad a los capitales internacionales.

Además del avance de Calcatreu, la provincia impulsa otros proyectos mineros en distintas etapas de exploración. Entre ellos se destaca el proyecto Ivana, orientado a la producción de uranio, que desarrolla la empresa Blue Sky Uranium en asociación con Corporación América.

Durante su agenda en Canadá, Weretilneck también mantuvo reuniones con directivos de CANDU Energy para fortalecer la cooperación tecnológica con la empresa rionegrina INVAP, una de las principales compañías de alta tecnología del país en áreas como energía nuclear, satélites y radares.

El mandatario destacó que el objetivo es ampliar la participación de Río Negro en la cadena de valor de la industria nuclear y fortalecer la inserción internacional de la provincia. “Trabajamos para vincular aún más a Río Negro y a INVAP con Canadá y con el desarrollo de la energía nuclear, que va a ser una de las energías determinantes del futuro”, señaló.

La gira oficial se desarrolla en el marco de una agenda institucional orientada a posicionar a Río Negro como un destino atractivo para nuevas inversiones en minería, tecnología y energía, sectores que el gobierno provincial considera claves para el desarrollo económico y la generación de empleo en los próximos años.