Nueva apuesta tecnológica en Vaca Muerta: Halliburton y Pampa Energía se unen para digitalizar operaciones 

La iniciativa busca convertir la información en decisiones más rápidas y precisas, con foco en la eficiencia operativa y el desarrollo de largo plazo de Vaca Muerta. Foto gentileza.

Halliburton (NYSE: HAL), uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios para la industria energética, anunció un acuerdo plurianual con Pampa Energía para impulsar la transformación digital de sus operaciones no convencionales en Vaca Muerta, una de las zonas de esquisto (una piedra que se forma bajo la tierra por culpa del gran calor y la fuerte presión) más importantes del mundo.

Halliburton es Fundada en 1919 y está orientada a crear tecnologías, productos y servicios innovadores que ayudan a maximizar el valor de activos a lo largo de su ciclo de vida e impulsar un futuro energético sostenible.

A medida que se acelera el desarrollo regional, este acuerdo respalda la estrategia de Pampa Energía para escalar de manera eficiente, fortalecer la toma de decisiones y lograr una ejecución consistente en los equipos de operaciones y subsuelo.

Esta colaboración busca transformar la toma de decisiones y la ejecución, convirtiendo la información en resultados de manera efectiva. A su vez, la compañía avanza en sus planes para aumentar la producción hasta 45 000 barriles diarios para 2027, mientras el programa contribuye a lograr un crecimiento con consistencia operativa y eficiencia de capital.

«Al integrar datos confiables, ciencia comprobada e inteligencia artificial de nivel industrial en los flujos de trabajo de los equipos, buscamos ayudar a Pampa Energia a pasar de la información a la acción con mayor rapidez y a impulsar su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta con confianza», confirmó el vicepresidente sénior de Landmark, Halliburton , Tony Antoun.

En virtud del acuerdo, Halliburton colaborará con Pampa Energía para implementar un programa integrado de transformación digital que incluye orquestación digital, modelado de yacimientos de alta resolución, optimización logística y gestión de la eficiencia energética.

El programa alinea la gobernanza de datos, la automatización y los modelos científicos para agilizar la toma de decisiones, fortalecer la coordinación de equipos y maximizar el valor de los activos.

Desde la empresa sostuviern que la desición refleja el interés de Halliburton en soluciones digitales configuradas que integran ciencia confiable en los flujos de trabajo empresariales a gran escala.

Esta colaboración respalda la estrategia de desarrollo de Vaca Muerta de Pampa Energía con una plataforma digital escalable y en constante evolución que impulsa el desempeño a largo plazo en el mercado no convencional de Argentina. Asimismo, sienta las bases para una futura expansión digital a medida que aumente la actividad de desarrollo.