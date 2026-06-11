Puerto Madryn: culminó el montaje de 56 aerogeneradores para uno de los parques eólicos más importantes del país

Se estima que el parque eólico entre en operación comercial en el último trimestre de 2026. Foto: gentileza.

Goldwind Argentina anunció que acaba de montar el último de los 56 aerogeneradores del parque eólico La Fecha, ubicado cerca en Chubut. Es desarrollado por la empresa de aluminios Aluar, cerca de su planta industrial en Puerto Madryn, que destacó que se trata del proyecto más grande en la industria eólica que es desarrollado en una sola etapa de construcción, con 336 megavatios (MW) de potencia instalada.

Las obras del proyecto implicaron la descarga en puerto de 6 buques multipropósito y el traslado terrestre de los componentes de las torres desde Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires hasta Puerto Madryn.

De este modo, la firma señaló que la etapa concluyó antes de lo planificado, y cumpliendo con elevados estándares de calidad y seguridad.

La puesta en marcha de los 336 MW de energía eólica generará para una disminución del consumo de 1.300.000 metros cúbicos de gas por día -equivalente al consumo de 260.000 hogares-, y una reducción de 580.000 toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año.

El Project Manager de Goldwind, Jesús Caraballo, afirmó: «Con planificación y determinación, los resultados están a la vista. Estamos fortaleciendo la matriz energética argentina, reduciendo emisiones y liderando la transición hacia un futuro más renovable».

En 2023, Goldwind Argentina y Aluar firmaron un contrato para el aprovisionamiento de 52 aerogeneradores de modelo GW165, de 6 MW cada uno. En 2024 definió una ampliación que implicó anexión de 4 equipos, que permitió aumentar la capacidad instalada estimada del parque eólico de 312 MW a 336 MW.

Este año llegaron primeros componentes provenientes desde China a Puerto Madryn, mediante seis buques. Se esa manera se transportó a través del océano Atlántico componentes de hasta 127.000 kilogramos, asi como aspas de casi 82 metros de largo.

Con el montaje de este último aerogenerador concluye otra importante etapa, y se estima que el parque eólico entre en operación comercial en el último trimestre de 2026.

