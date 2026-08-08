Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy, sábado 8 de agosto de 2026: los signos con más suerte

El horóscopo chino de este sábado 8 de agosto de 2026 llega bajo una energía marcada por la Madera yang y el signo del Tigre. Según las claves compartidas por Ludovica Squirru Dari, será una jornada favorable para tomar decisiones, avanzar con determinación y animarse a derribar aquello que ya no funciona para construir algo nuevo.

La energía del Tigre aporta movimiento, coraje e iniciativa, aunque también puede aumentar la impulsividad. El consejo general para este sábado será aprovechar ese empuje sin precipitarse y prestar especial atención a los vínculos y situaciones que puedan generar enfrentamientos.

Horóscopo chino de hoy: la energía del Tigre de Madera yang

El Tigre es uno de los signos más intensos y dinámicos del zodíaco chino. Su influencia suele asociarse con la independencia, la valentía y la necesidad de avanzar, incluso cuando el escenario obliga a asumir ciertos riesgos.

Este sábado, la combinación con la Madera yang refuerza especialmente la idea de crecimiento y renovación. Es una energía que puede resultar útil para cerrar etapas, modificar rutinas, ordenar asuntos pendientes y comenzar proyectos que venían postergándose.

La clave estará en no confundir decisión con impulsividad. Antes de romper definitivamente con una situación, convendrá evaluar qué vale la pena conservar y qué realmente necesita una transformación.

Los signos con más afinidad este sábado 8 de agosto

De acuerdo con las concordancias de la jornada, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho estarán entre los animales que mejor podrán acompañar la energía del día.

Conejo: puede encontrar una oportunidad para ordenar una situación personal y recuperar cierta tranquilidad. Será un buen día para conversaciones pendientes.

Caballo: la energía del Tigre puede darle el impulso que necesitaba. Movimiento, proyectos y decisiones pueden ocupar buena parte de la jornada.

Cabra: encontrará mayor claridad para resolver cuestiones que parecían trabadas. Conviene escuchar la intuición antes de actuar.

Perro: uno de los signos que puede sentirse más cómodo con el clima energético del sábado. Los vínculos y los acuerdos pueden traer buenas noticias.

Chancho: tendrá posibilidades de aprovechar el día para dejar atrás preocupaciones y concentrarse en objetivos más concretos.

Mono, el signo que deberá tener más cuidado

El choque del día será con el Mono, por lo que quienes pertenecen a este signo deberían evitar discusiones innecesarias, decisiones tomadas en caliente o enfrentamientos que podrían escalar rápidamente.

No significa necesariamente que sea un mal día, sino que será importante bajar la velocidad, observar antes de reaccionar y no forzar situaciones. La flexibilidad será su mejor herramienta.

Qué significa el número Ki 4 para este sábado

El Ki diario es 4, una energía vinculada simbólicamente con la comunicación, los vínculos, la adaptación y la capacidad de encontrar nuevos caminos.

Combinada con la potencia del Tigre, puede favorecer las ideas creativas y las conversaciones que permitan destrabar situaciones. Sin embargo, también será importante evitar la dispersión y elegir con cuidado dónde colocar la energía.

El consejo de Ludovica Squirru para este sábado

La frase que resume la jornada es clara: “Bueno para demoler, construir”. Puede interpretarse como una invitación a revisar estructuras, hábitos o situaciones que cumplieron su ciclo para dar lugar a algo diferente.

Además, las actividades no traen buena ni mala suerte, por lo que el resultado dependerá especialmente de las decisiones personales y de la manera en que cada signo utilice la energía disponible.

El sábado 8 de agosto, entonces, propone transformar antes que permanecer inmóvil. Para algunos signos será momento de avanzar; para otros, de observar y esperar. Pero el mensaje del Tigre será el mismo: reconocer qué necesita cambiar para poder seguir creciendo.