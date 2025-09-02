Imparable: Vaca Muerta ya produce más del triple de gas natural que toda Bolivia

El gas de Vaca Muerta ya triplica a toda la producción de Bolivia desde donde se estima que en 2028 comenzarán a importarlo.

Durante casi dos décadas Argentina importó los 365 días del año gas natural desde Bolivia. Pero el acelerado desarrollo de Vaca Muerta llevó a que en estos momentos la producción del shale gas que se extrae de Neuquén más que triplique toda la producción que registran los yacimientos de Bolivia, un país en donde ya se plantea una «vuelta de la tortilla» para pasar a importar en un par de años gas argentino.

EnergíaOn realizó una comparación sobre los rendimientos en términos de producción de gas natural de Bolivia y de Vaca Muerta de los últimos años, con un resultado sorprendente. Mientras hace una década atrás el aporte del shale gas era incipiente, con apenas 600.000 metros cúbicos diarios, Bolivia tenía una producción fuerte, de 60,3 millones de metros cúbicos.

Hace tres años atrás, en 2022, el flujo de ambos puntos de comparación quedó cerca del equilibrio. Mientras la producción de gas natural de Vaca Muerta trepó hasta los 36,6 millones de metros cúbicos -tomando como dato los registros de agosto- la producción de Bolivia ya había bajado hasta los 42,1 millones de metros cúbicos diarios.

Un año después la ecuación ya se invirtió y Vaca Muerta pasó a liderar la comparación: 62,8 Mm3/d contra 39,5 Mm3/d de Bolivia.

Esa senda divergente se ha ido intensificando, mostrando Bolivia un ritmo de declino constante que cada año hace que pierda unos 4 millones de metros cúbicos diarios, mientras el gas de Vaca Muerta sigue incrementándose.

Así, el último registro disponible, correspondiente a julio, marca que Vaca Muerta aportó 90,96 millones de metros cúbicos por día, mientras la producción de Bolivia promedia los 24,33 millones de metros cúbicos diaros. Dicho esto más en claro, hoy Vaca Muerta produce más del triple de gas natural que todos los desarrollos bolivianos.

Para el exministro de Hidrocarburos de Bolivia y socio director de Gas Energy Latam, Álvaro Ríos Roca, la falta de exploración para combatir el declino en ese país llevará a que hacia 2028 el país del Altiplano deba no solo dejar en el olvido su rol de exportador de gas, sino que se convertirá en importador.

Bolivia: de exportador a importador de gas natural

«La exploración en Bolivia ha sido muy mínima, y los pocos esfuerzos han sido realizados por YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) con, yo diría, ningún éxito para reponer reservas», indicó a EnergíaON.

Y marcó que ante ese panorama «este fin de año la producción boliviana va a acabar con 26 millones de metros cúbicos día, es decir, el 50% de la demanda que necesita Bolivia y quedarían alrededor de 13 millones de metros cúbicos día para el mercado de exportación».

Ríos Roca advirtió que «en el 2028 Bolivia va a comenzar a necesitar hacer nuevas importaciones de gas porque se cruza con la oferta y vamos a tener que hacer toda una gestión, de manera que incentivemos la provisión del mercado boliviano porque la exploración tarda en el tiempo».

Pero marcó que un tema no menor estará en los precios. «Si no hacemos competitivo el transporte por Bolivia, pues no lograremos abastecimiento tampoco en el mercado boliviano. Entonces hay que trabajar esas dos ecuaciones para que lleguemos competitivamente con gas argentino al mercado brasileño y Bolivia tiene que hacer atractivas las tarifas, tenemos que reducir la tarifa de transporte para abastecer el mercado boliviano», enfatizó Ríos Roca.

El gas de Vaca Muerta a Brasil y Bolivia

A principios de este año se dieron las primeras exportaciones de gas argentino, puntualmente de Vaca Muerta, que recorrió las redes de Bolivia para llegar a clientes de Brasil, el gran mercado comprador de Sudamérica.

El exministro de Hidrocarburos de Bolivia, destacó en este sentido «los esfuerzos que está haciendo TGN –Transportadora Gas del Norte- para, contractualizar gas en Argentina con las termoeléctricas, contractualizar gas en el norte de Chile, contractualizar gas en Bolivia y contractualizar gas en el mercado brasileño».

Y sostuvo que esos avances «permitirían ampliar la capacidad modularmente del TGN -del Gasoducto Norte de Argentina- y tener a Bolivia abastecida y que se logre el tránsito de gas en esa nueva realidad del mercado regional de gas, que antes era de Bolivia, y que ahora -por las condiciones que se han dado en Bolivia, principalmente en la exploración- es un mercado que está siendo, y tiene que ser copado, por la producción argentina y por la nueva realidad de la producción en Vaca Muerta«.