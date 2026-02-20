Nuevo impulso a la Vaca Muerta mendocina: realizaron exploración sísmica y plan de perforaciones en Cañadón Amarillo

La visita incluyó frentes de adquisición sísmica, infraestructura de superficie y un pozo vinculado a inyección de gas, en una etapa clave para evaluar el potencial energético del área. Foto Gobierno de Mendoza.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, realizó una visita de trabajo al área petrolera Cañadón Amarillo para supervisar el progreso de las tareas de exploración no convencional que se desarrollan sobre la formación Vaca Muerta en territorio mendocino. La actividad se enmarca en el plan piloto impulsado por la UTE Quintana Energy–TSB, que avanza con la adquisición de sísmica tridimensional para analizar el subsuelo y definir con mayor precisión las locaciones de perforación.

El bloque, ubicado en el departamento de Malargüe y en el límite con Neuquén, forma parte de una estrategia provincial orientada a reactivar el potencial hidrocarburífero del sur mendocino. Durante la recorrida, el mandatario visitó frentes operativos vinculados a la adquisición sísmica, instalaciones de superficie y la Planta de Tratamiento de Crudo, además de plantas compresoras y un pozo asociado al proyecto de inyección de gas.

Cornejo supervisó en Cañadón Amarillo el avance de la exploración no convencional en la Vaca Muerta mendocina. Foto gentileza Gobierno de Mendoza.

Según explicó Cornejo, la tecnología utilizada en el área cumple con estándares internacionales y permite obtener información confiable del subsuelo con bajo impacto ambiental. En ese sentido, remarcó que los estudios sísmicos resultan determinantes para orientar futuras inversiones en gas y petróleo, al reducir la incertidumbre geológica y optimizar la planificación del desarrollo no convencional.

La visita adquiere relevancia en el contexto de la reorganización de activos hidrocarburíferos en la provincia. Durante años, el bloque estuvo bajo operación de YPF, aunque no integraba sus prioridades de inversión. Posteriormente, el Gobierno provincial autorizó la cesión del clúster de áreas del sur mendocino a nuevas concesionarias, entre ellas la UTE Quintana Energy–TSB, con el objetivo de traducir el potencial geológico en actividad concreta.

Instalaciones de superficie en el área Cañadón Amarillo, donde se desarrollan tareas operativas y de exploración vinculadas a la Vaca Muerta mendocina. Foto gentileza Gobierno de Mendoza.

En ese marco, la provincia avanzó con la prórroga de los contratos por diez años para Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo y El Portón, estableciendo condiciones orientadas a garantizar inversiones y acelerar el desarrollo del no convencional. Para Cañadón Amarillo, la segunda prórroga extiende la concesión hasta enero de 2036.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, subrayó que la obtención de sísmica 3D constituye una etapa inicial indispensable para avanzar hacia perforaciones exploratorias. Detalló que actualmente diez equipos recorren el área levantando información que luego será procesada para definir las locaciones de los pozos, en un paso considerado clave para consolidar la Vaca Muerta Norte en Mendoza.

El plan de inversiones comprometido prevé US$ 44 millones durante los primeros tres años del contrato en Cañadón Amarillo, destinados al desarrollo del piloto exploratorio. La adquisición sísmica abarca una superficie de 202,5 km² y permitirá construir un modelo geológico más preciso mediante la generación controlada de ondas que penetran en profundidad y registran las reflexiones en distintas capas del subsuelo. Mendoza no registraba este tipo de estudios desde 2017, lo que resalta el impacto de las políticas de atracción de inversiones impulsadas por la provincia.

Una vez finalizada la etapa de adquisición, se realizará el análisis e interpretación de los datos, junto con el reprocesamiento de la información, para avanzar en la definición final de locaciones. Con esa base técnica, la UTE proyecta ejecutar dos pozos piloto en el segundo semestre de 2026, adelantando el cronograma original que contemplaba iniciar perforaciones en 2027.

Paralelamente al desarrollo no convencional, el operador mantiene la producción convencional en el área y ejecuta mejoras operativas. Entre ellas, se destaca el proyecto de inyección de gas iniciado en octubre de 2025 en cuatro pozos del área Chihuido de la Salina Sur, orientado a optimizar el rendimiento de yacimientos maduros y mejorar la eficiencia del sistema.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el caso de Cañadón Amarillo refleja los resultados de la política hidrocarburífera orientada a generar reglas claras, seguridad jurídica e incentivos que promuevan la inversión. En esa línea, el director de Hidrocarburos, Lucas Erio, señaló que la presencia de nuevos operadores permite ampliar la actividad exploratoria, incorporar tecnología y reducir riesgos técnicos y económicos antes de avanzar con desarrollos a mayor escala.

Con estos avances, la provincia busca consolidar el potencial de la Vaca Muerta mendocina como motor de crecimiento energético, transformando recursos geológicos en proyectos concretos y resultados verificables que impacten en la producción, el empleo y la inversión en el territorio.