Mendoza amplía su exploración minera: 71 nuevos proyectos ingresan a revisión técnica en el sur provincial

El Malargüe Distrito Minero Occidental III agrupa 71 proyectos de exploración minera que serán evaluados en forma integral por organismos técnicos y ambientales.

La Autoridad Ambiental Minera de Mendoza emitió la resolución que da inicio formal al procedimiento de evaluación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) correspondiente al Malargüe Distrito Minero Occidental III, que comprende 71 proyectos de exploración minera en el departamento de Malargüe.

La medida se adoptó luego de finalizar la primera revisión técnica de la documentación presentada y habilita una nueva etapa de análisis, que estará a cargo de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo. El equipo académico contará con un plazo de quince días hábiles para emitir su dictamen técnico, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Una vez concluido ese informe, el expediente será remitido a distintos organismos provinciales y nacionales con competencia específica. Entre ellos se encuentran áreas vinculadas al agua, biodiversidad y pueblos originarios para que realicen sus evaluaciones sectoriales y emitan las correspondientes opiniones técnicas.

El avance del procedimiento se inscribe en la estrategia del Gobierno provincial para ordenar y evaluar de manera integral la actividad minera en el sur mendocino, con instancias de control ambiental, análisis técnico y participación pública previas a cualquier autorización de etapas posteriores.

En ese marco, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la importancia de impulsar el desarrollo minero bajo criterios de transparencia y sostenibilidad. “Iniciaremos el proceso del Distrito Minero Occidental III, con 71 proyectos, cada uno será evaluado con transparencia y participación”, afirmó el gobernador, adelantando el inicio de la tercera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental.

El Malargüe Distrito Minero Occidental es un esquema de planificación territorial diseñado para concentrar y evaluar proyectos de exploración dentro de un mismo polígono, permitiendo una gestión ambiental integrada y un seguimiento más eficiente de las iniciativas.

Las instituciones y organismos que emitirán sus informes son:

Departamento General de Irrigación

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente

Dirección de Hidráulica

Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

Dirección de Áreas Protegidas

Dirección de Ganadería

Dirección de Planificación

Dirección de Biodiversidad y Ecoparque

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales

Dirección de Hidrocarburos

Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas

Qué es Malargüe Distrito Minero Occidental

Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) es el polígono de planificación minera definido por el Gobierno de la Provincia de Mendoza en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe. Dentro de esa delimitación se ubican distintas propiedades mineras sobre las cuales se organizan los proyectos de exploración.

El distrito permite abordar el análisis ambiental de manera integral, agrupando iniciativas dentro de un mismo territorio que deben atravesar instancias técnicas, sectoriales y de participación pública antes de cualquier autorización.

Antecedentes de MDMO I y MDMO II

Las referencias a MDMO I, MDMO II y MDMO III corresponden a etapas sucesivas de presentación de proyectos dentro de ese único polígono. Las etapas anteriores siguieron el procedimiento previsto por la normativa provincial.

MDMO I incluyó 34 proyectos de exploración. Cada uno contó con Informe de Impacto Ambiental, dictamen técnico independiente, intervención de organismos sectoriales y audiencia pública. Las Declaraciones de Impacto Ambiental resultantes fueron posteriormente elevadas a la Legislatura para su ratificación.

MDMO II sumó 27 proyectos adicionales dentro del mismo distrito. El proceso volvió a contemplar evaluación técnica, dictámenes sectoriales, audiencia pública y tratamiento legislativo.

MDMO III inicia ahora ese mismo recorrido administrativo, garantizando participación ciudadana y transparencia en todo el proceso.



