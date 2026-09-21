Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur: cómo es la maniobra submarina para exportar petróleo desde Punta Colorada

El Gobierno de Río Negro continúa con los controles sobre el ducto offshore de VMOS y acompaña la obra verificando su calidad constructiva y ambiental, antes de su futura conexión con el sistema de carga en altamar.

En esta instancia, los equipos técnicos controlan especialmente las soldaduras que unirán los distintos tramos de cañería submarina. La fiscalización comprende los procedimientos utilizados, la calificación de los soldadores, el registro de cada unión y los ensayos realizados para comprobar la calidad de los trabajos.

Según informaron, en Allen estará uno de los puntos centrales de operación del sistema. Desde allí se impulsará el petróleo a través del oleoducto hasta la terminal de Punta Colorada. Una vez que la infraestructura se encuentre lista, el crudo demorará aproximadamente 48 horas en completar ese trayecto.

Para atravesar el sector costero se utiliza una técnica denominada Perforación Horizontal Dirigida, que permite colocar la tubería por debajo de la playa y del fondo marino sin realizar una zanja abierta sobre la superficie.

De esta manera, la cañería aparece bajo el agua a unos 700 a 750 metros de la costa y desde allí comienza el tramo que se extenderá hacia las instalaciones de carga ubicadas mar adentro.

Un oleoducto en el fondo del mar

La tarea se realiza desde un buque especializado. Sobre la embarcación se van uniendo mediante soldadura sucesivos tramos de cañería de 38 pulgadas, que cuentan además con un revestimiento especial de hormigón.

Mientras el buque avanza, la tubería desciende progresivamente hasta apoyarse sobre el lecho marino. El sistema de instalación genera una curva suave entre la embarcación y el fondo, similar a una letra “S”, razón por la cual este procedimiento se conoce internacionalmente como S-lay.

Es justamente sobre estas uniones donde se concentra parte del seguimiento técnico provincial, porque cada soldadura integra una infraestructura que posteriormente será sometida a diferentes verificaciones antes de entrar en operación.

El ducto offshore tendrá aproximadamente siete kilómetros y llegará hasta estructuras submarinas conocidas como PLEM. Allí se distribuye y controla el flujo antes de continuar hacia las dos monoboyas que integrarán el sistema de exportación.

En este sistema, las monoboyas funcionarán como grandes puntos de conexión flotantes entre el oleoducto y los buques. Aunque se observarán flotando en superficie, permanecerán sujetas al fondo mediante cadenas y anclas.

Cuando un petrolero llega para cargar, se amarra a la monoboya y recibe el crudo a través de un sistema de mangueras flotantes.

El diseño permite además que el buque pueda girar alrededor del punto de amarre y orientarse naturalmente según el viento, las corrientes y el oleaje, contribuyendo a mantener condiciones operativas estables durante la transferencia.

El oleoducto ya completó su etapa de construcción y precomisionado y quedó en condiciones de avanzar hacia su puesta en operación. La obra, de 437 kilómetros de extensión, es una de las principales infraestructuras proyectadas para ampliar la salida del petróleo producido en la Cuenca Neuquina hacia los mercados internacionales.

Los trabajos demandaron 15 meses y permitieron completar el tendido previsto, incluyendo las tareas de construcción, precomisionado y resolución de los pendientes correspondientes al tramo ejecutado. En junio, el sistema había alcanzado la condición de Apto para Funcionar (APF), un paso previo a su entrada en operación.

El proyecto forma parte de un sistema integral de transporte y exportación de crudo que contempla el traslado del petróleo desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. Una vez operativo, permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de evacuación de la producción neuquina y posibilitar exportaciones superiores a los 550.000 barriles por día.