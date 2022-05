Pampa Energía lanzó un nuevo programa de recompra de acciones

La firma destinó un monto máximo de hasta US$ 30 millones o el monto menor. (Foto: Yamil Regules)

La compañía que lidera Marcelo Mindlin puso en marcha el decimosegundo programa de Recompra de Acciones, con el objetivo de contribuir a la disminución de la diferencia existente entre el valor de los activos y el precio de cotización de las acciones en el mercado. En marzo de este año suspendieron el anterior programa, tras cumplirse una de las metas fijadas.

Así lo confirmaron desde la compañía a través de un comunicado oficial a la Comisión Nacional de Valores (CNV) esta semana. Desde la compañía buscan fortalecer sus papeles en el mercado aplicando la liquides de la sociedad de forma eficiente.

Es una maniobra que realizan las compañías que cotizan en la Bolsa cuando consideran que el valor actual de sus shares en el mercado no reflejan el costo real.

En detalle, asignaron un monto de hasta 30 millones de dólares hasta alcanzar el 10% del capital social y se costeará con ganancias realizadas. Más en detalle desde la empresa indicaron: “La adquisición se ejecutará con ganancias realizadas y líquidas y/o con reservas facultativas, según surge de los Estados Financieros Individuales al 31 de marzo de 2021, dejándose constancia que la Sociedad cuenta con la liquidez necesaria para realizar las mencionadas adquisiciones sin que se afecte la solvencia de la misma”.

Se aclaró que las acciones en cartera no podrán superar, en conjunto, el límite del 10% del capital social, y los precios hasta un máximo de US$ 22 por American Depositary Receipt (ADR) en el New York Stock Exchange (NYSE) y hasta un máximo de $194 por acción ordinaria en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).

Al igual que siempre, el plan tendrá un plazo de 120 días corridos, contados a partir de la entrada en vigencia de dicho programa, sujeto a cualquier renovación o extensión del plazo que sea aprobada por el directorio.