Paso a paso, cómo es el plan de YPF para exportar US$ 40.000 millones anuales

“No soy disruptivo, soy lógico”. La frase fuera de contexto no dice mucho, pero sí lo marca cuando quien la dice es el CEO de YPF, Horacio Marin. Y es que precisamente, el Investor Day a 2030 que la petrolera de bandera presentó en Nueva York marca un punto de inflexión rotundo, un antes y un después, no solo para YPF, sino para toda la industria de los hidrocarburos de Argentina.

El programa contempla cuatro grandes ejes, siguiendo la premisa del 4X4. El primero es un management diferente, 100% centrado en la eficiencia y en el que la tecnología como la de los Real Time Inteligence Center del upstream y el downstream ya está generando.

El segundo eje está en pleno desarrollo, y es la focalización de YPF en los activos más rentables, es decir en Vaca Muerta. Un cambio que no solo contempla un manejo activo del portafolio (con lo cual se pueden comprar y vender incluso áreas shale) sino que marca la salida de los campos convencionales, sin la añoranza del pasado dorado.

El tercer y cuarto eje, si bien no están así en el Excel de YPF son las exportaciones de petróleo y de gas. En el primer caso ya se avanza en la construcción del megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto y puerto en Río Negro desde donde se espera que hacia fin de año comience la exportación en los barcos más grandes del mundo.

En este punto, desde YPF se reveló que se llegó finalmente a un acuerdo con el gobierno de Río Negro que había frenado la obra reclamando un pago especial, como contribución, que según se supo podría llegar a los 50 millones de dólares a pagar en 10 años.

El otro eje, que representa la mayor porción de los 40.000 millones de dólares en exportaciones anuales que YPF estimó que tendrá con sus socios desde el 2030, es el gas natural licuado, el GNL. En este caso el proyecto Argentina LNG (por su sigla en inglés) ya tiene encaminadas sus tres etapas.

La primera es la que se desarrollará a través de la sociedad formada por las productoras de gas de Argentina que se denomina Southern Energy y que comenzó con la alianza entre Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar.

Se trata de dos buques licuefactores que se instalarán en la costa de Río Negro, en la zona de Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas, para una exportación de hasta 6 millones de toneladas métrica anuales (MTPA) de GNL.

Marin detalló la hoja de ruta para multiplicar las exportaciones en los próximos 5 años. (Foto: Cecilia Maletti)

Argentina LNG 2 es la iniciativa para la cual YPF ya cuenta con un memorándum de entendimiento firmado con Shell como off taker (comercializador) pero con participación en toda la cadena de producción y licuefacción, también con barcos factorías, en este caso en la zona de Punta Colorada.

Mientras que Argentina LNG 3 es el plan que se acaba de acordar con la italiana ENI en esta semana. El MOU firmado contempla los mismos alcances que el arribado con Shell para participar en toda la cadena productiva. Pero en este caso con la novedad en ciernes de que el mega buque licuefactor podría llegar antes del 2030, y ser en realidad la segunda fase.

No habrá planta de GNL

En diálogo exclusivo con Energía On, Marin detalló que “con estas Argentina LNG 1, 2 y 3 no habría planta onshore. Serían todos near floting NLG que son barcos fábrica que están cercanos a la costa y todos los servicios, como energía, agua y más, se hacen desde la tierra y eso logra una eficiencia mayor en los barcos que lo hace más rentable y más posible”.

Y remarcó que “además, los tiempos son mucho más rápidos, y son todos llave en mano, en donde vos sabés exactamente lo que te va a costar”.

Si se suman las iniciativas flotantes, el proyecto completo arroja un total cercano a los 28 MTPA, un volumen aún superior al que inicialmente se había considerado, con planta terrestre y todo.

El desafío de la infraestructura

“Todo lo que son servicios y materiales hay que pensarlos, ver la arena, las rutas que es algo que impulsa el gobernador de Neuquén y (el titular de Petroleros Privados, Marcelo) Rucci que siempre me ha dicho que falta infraestructura. Todas esas cosas hay que pensarlas, y no podés esperar que las haga el Estado”, planteó Marin.

Y destacó que “es un error espera al Estado porque el que tiene el empuje y los medios para hacerlo y el capital son las empresas”.

El CEO de YPF enfatizó que “este es el gran trabajo que se viene y el más difícil. Porque el Instituto Vaca Muerta para mí es increíble que no lo hayan firmado las empresas porque no cuesta nada, y no puedo creer que cuando después hablan de seguridad dilaten la entrada”.

Marin señaló que “si ves hoy lo que gastamos la industria en combis, hice la cuenta y no estoy loco. Hay que analizarlo, en una actividad que se va a ir a doble o más, si no es mejor hacer un tren de pasajeros y bajar la carga en las rutas”.

Con una megameta de crecimiento por delante, Marin remarcó que “esta es la parte más difícil porque no depende de la decisión de una sola compañía, sino que lo tenemos que hacer entre todos los que tenemos activos en Vaca Muerta, más los gobierno provinciales y con el apoyo de los gremios. Es la parte más difícil porque tenemos que trabajar entre pares sin un líder que decida, pero soy positivo que se va a lograr”.