Con Vaca Muerta estable, noviembre cerró con freno al auge en la producción de petróleo

Neuquén tuvo una producción de petróleo estable en noviembre, mientras que a nivel nacional se tradujo en una leve baja. (Foto: Matías Subat)

Luego de que en octubre la producción de petróleo tuvo un fuerte impulso que le permitió batir el récord histórico del país que databa de 1998, en noviembre los rindes se mostraron mucho más estables y, sin un auge en Vaca Muerta, la producción de Neuquén apenas subió un 0,25%, mientras que a nivel nacional retrocedió un 0,6%.

Neuquén es la provincia que capitaliza la producción de Vaca Muerta, y concentra prácticamente dos de cada tres barriles que se extraen de todo el país. Es por esto que su ritmo termina determinando el balance final del sector argentino, y durante el mes pasado, ese ritmo mostró el efecto de fin de año que es la finalización de los planes de inversión que suelen adelanterse.

El conjunto de los yacimientos de Neuquén llegó a un total de producción de 588.663 barriles por día, apenas un 0,25% por encima del mes previo, o dicho más simplemente, con un avance de solo 1.000 barriles por día.

Esto no implica que Vaca Muerta haya entrado en una pausa o parálisis, dado que a diferencia de los pozos del convencional -que tienen una producción estable por largos años- los pozos de Vaca Muerta declinan en menos de dos años, ritmo que obliga a sumar constantemente pozos nuevos, pues de lo contrario se vería una caída en la producción.

Este menor ritmo de crecimiento de Vaca Muerta, y de Neuquén en general, tuvo su correlato en el balance final de Argentina, en donde es el incremento del shale oil lo que permite compensar el declino o caída de los campos maduros.

Bajó la producción de petróleo total de Argentina

Precisamente por esto, en noviembre la producción total de Argentina retrocedió levemente, un 0,6% y pasó de los 859.841 barriles diarios de octubre a 854.667 barriles por día durante el mes pasado, producto de la baja del convencional que no terminó de ser compensada por Vaca Muerta.

De todas formas, si se observa el balance interanual, comparando con noviembre del año pasado, queda en claro el buen momento que atraviesa el sector. En el caso de Neuquén el alza fue del 28,27% y en un año se logró sumar nada menos que 129.773 barriles por día.

Para dimensionar el crecimiento que tuvo Neuquén, representa que en un año sus rindes sumaron más que el total de Chubut, la segunda provincia productora de petróleo de Argentina, que acaba de cerrar noviembre con una extracción de 115.720 barriles diarios.

A nivel nacional, la comparación interanual también marca un balance positivo, pues se incrementó un 12,54%, anexando a la producción diaria 95.267 barriles por día. Este aumento es una buena señal para el conjunto del país, pues cada barril que se anexa se destina a la exportación al estar el mercado interno ya abastecido, generando así divisas.

Menos gas natural por temperaturas más estables

En el segmento del gas natural, noviembre dejó en claro que hubo una menor demanda, determinada centralmente por temperaturas más moderadas y también por una leve caída en la demanda industrial.

El mes pasado la producción argentina llegó a los 120,70 millones de metros cúbicos diarios, descendiendo un 5,08% en términos interanuales. De ese total, la mayor parte provino de Neuquén y Vaca Muerta, que con 80,63 millones de metros cúbicos diarios, también marcó una baja del 3,65%.

La demanda de gas natural en meses como noviembre se ve determinada por tres factores: el primero es el climático, en donde una ola de calor puede disparar la demanda. El segundo es el nivel industrial, que también incide con su ritmo.

Mientras que el tercer factor determinante para el gas natural son las exportaciones, que de momento se desarrollan vía gasoductos a la espera de los grandes proyectos de gas natural licuado (GNL) que son los que cambiarán a este sector.