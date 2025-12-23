Nación duplicó la recaudación por el impuesto a los combustibles: casi 3.000 millones de dólares

A pesar de los reiterados atrasos en la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y su hermano, el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), el gobierno nacional logró hacer una fuerte caja con su cobro que a noviembre más que duplicó en pesos lo recaudado en 2024 y ya roza los 3.000 millones de dólares.

De acuerdo a los registros de ARCA, a exAFIP, entre enero y noviembre la recaudación de ambos impuestos llegó a los 4.231.130 millones de pesos, algo así como 3.000 millones de dólares, un 104% más que los 2.073.816 millones de pesos que ingresaron al fisco en el mismo plazo de 2024.

Estos impuestos tienen un sistema de actualización trimestral, que en resumen implica el traslado de la inflación doméstica a su cobro, que es un valor fijo en pesos por cada litro que se vende. Estas actualizaciones, como sucede casi desde que se crearon estos impuestos, se vieron alteradas, en un intento del gobierno nacional por controlar la inflación general.

Un reciente informe de la consultora Economía y Energía, que dirige Nicolás Arceo, reveló que, pese a esta duplicación de la recaudación en pesos, el atraso en la actualización de los ambos impuestos, derivó en que el gobierno resignara de cobrar unos 2.326 millones de dólares.

El decreto 840/25, del pasado 28 de noviembre, volvió a postergar gran parte del incremento previsto para enero. En detalle, mientras en este mes el aumento fue de 17,40 pesos por litro de nafta y de 15,10 pesos por litro de gasoil, la suba acumulada que debería cargarse el 1 de enero próximo es de 224,90 pesos por litro para las naftas y de 110,70 pesos por litro para el gasoil.

Cuánto se paga de impuestos por litro

Para plantearlo de otra forma, actualmente en el caso de las naftas los dos impuestos representan un total de 312 pesos por litro, eso es lo que los conductores están pagando. Pero la actualización total de ambos tributos lleva el valor por litro a 537 pesos, que es el salto que podría darse el 1 de enero si no se vuelve a dar una postergación por decreto.

Para el gasoil el salto es un poco menor. En este caso hoy se abonan 237 pesos por cada litro, pero el valor completo de los impuestos es de 348 pesos por litro.

Los impuestos a los combustibles estuvieron este año en el foco de discusión, dado que desde las provincias se reclama a Nación que aplique lo recaudado a obras viables como está previsto, dado que el freno a la obra pública dispuesto por la gestión de Javier Milei dejó sin asignación estos cuantiosos fondos.