Petróleo y gas: Equinor obtuvo cuatro descubrimientos en Mar del Norte este año

La gigante energética Equinor declaró un cuarto descubrimiento en el lado noruego del Mar del Norte este año. Se trata de un pozo de gas en el campo de petróleo y gas Gina Krog, con recursos recuperables de hasta 16 millones de barriles de petróleo equivalente (MMbep). Aseguraron que a pesar de ser un hallazgo pequeño, puede empezar a producir este año para exportar al resto de Europa.

«El hallazgo es pequeño, pero la producción de gas puede comenzar ya en 2023«, afirmó el lunes la empresa. El pozo se pondrá en funcionamiento a través de la plataforma de producción Gina Krog, que está en operación desde el 30 de junio de 2017. El gas que se produzca se exportará al mercado europeo, según indicaron.

«El descubrimiento ayudará a extender la vida útil y fortalecer la rentabilidad de Gina Krog y es importante para toda el área de Sleipner», dijo la vicepresidenta senior de extensión de la vida útil del campo en Equinor, Camilla Salthe. El campo y la plataforma Gina Krog se encuentran a unos 30 kilómetros al noroeste del área de Sleipner, que tiene campos de gas y condensado.

El hallazgo «traerá rápidamente nuevo gas a Europa con buena rentabilidad y bajas emisiones de dióxido de carbono (CO2) durante la producción», subrayó Salthe. El proyecto Gina Krog ya se electrificó, lo que permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al evitar el uso de combustibles fósiles en sus operaciones.

Este último descubrimiento, perforado por la plataforma Noble Lloyd Noble, es el primero en Gina Krog desde 2011. Es el cuarto de la firma en el Mar del Norte de Noruega y el quinto en general en el país en lo que va del 2023.

El 18 de agosto, Equinor anunció resultados comercialmente viables de un pozo en el área Troll/Farm del Mar del Norte. Con volúmenes estimados de nueve a 35 MMbep, este es el noveno descubrimiento en 12 intentos en el área desde 2019, según Equinor. Los recursos recuperables consisten principalmente petróleo y en menor medida gas.

«Es positivo que todavía podamos realizar tales descubrimientos en un área con una buena infraestructura de petróleo y gas, lo que permitirá que los hallazgos se desarrollen a bajos costos y con bajas emisiones de CO2″, marcó el vicepresidente senior de exploración y producción, Geir Sortveit.

El 14 de marzo, la empresa anunció el octavo descubrimiento en el área de Troll/Farm. El contenido se estimó entre 24 y 84 millones de barriles equivalentes de petróleo, con más petróleo que gas. El 9 de febrero, Equinor anunció el séptimo descubrimiento en el área, con estimaciones iniciales de petróleo y gas de 17 a 47 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Si bien cuatro de los cinco descubrimientos de Equinor en Noruega este año se encuentran en el Mar del Norte, la compañía tuvo el primer hallazgo del 2023 en el Mar de Noruega. El 23 de enero, Equinor anunció resultados comercialmente explotables para la licencia de producción 1.128 que muestran alrededor de 12,6 a 69,2 MMbep.

“Necesitamos encontrar más gas en la plataforma continental noruega. Los descubrimientos cerca de la infraestructura existente requieren menos volumen para ser desarrollados comercialmente y pueden ponerse en funcionamiento rápidamente con bajas emisiones de CO2”, indicó la vicepresidenta senior de exploración y producción de Equinor, Grete Haaland.

Equinor opera el proyecto Gina Krog con una participación del 58,7%. Kufpec Noruega AS posee el 30% y PGNiG Upstream Noruega el 11,3%. En el Mar de Noruega, la firma es el operador de la licencia de producción 1.128 con una participación del 70%; la empresa estatal noruega Petoro AS posee el 20% y Wintershall Dea Norge AS tiene el 10% restante.