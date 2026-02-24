Petroleros Privados se declaró en alerta ante la posible salida de YPF de áreas convencionales

La conducción sindical anticipó que, de avanzar cesantías, las medidas podrían escalar a toda la actividad en la cuenca neuquina. Fotos gentileza.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa se declaró este martes en estado de alerta y movilización tras una asamblea masiva realizada en los almacenes de YPF en Desfiladero Bayo, en Rincón de los Sauces, donde participaron alrededor de 4.000 afiliados.

Durante el encuentro, encabezado por el secretario general Marcelo Rucci y miembros de la comisión directiva, los trabajadores votaron por unanimidad mandatar a la conducción sindical para avanzar con las medidas que sean necesarias frente a la amenaza de despidos en los yacimientos convencionales de la zona.

La decisión fue respaldada a mano alzada, tras la convocatoria directa del titular del gremio. Fotos gentileza.

Durante la asamblea, se expuso que YPF buscaría reducir entre un 50% y un 60% el personal de los yacimientos convencionales en Rincón de los Sauces, en el marco del proceso de reversión de áreas a la provincia y bajo el argumento de falta de rentabilidad. Rucci fue categórico: “La peor idea que pueda llegar a tener YPF va a ser echar un solo compañero de este yacimiento, porque van a tener el quilombo más grande de su historia”.

El dirigente sostuvo que la situación “repite la historia del ’99”, cuando los trabajadores rinconenses se pusieron de pie para defender sus puestos laborales. “De la misma manera que nos hervía la sangre en aquel momento, me sigue hirviendo ahora. No vamos a permitir que jueguen con el plato de comida de nuestros hijos”, lanzó.

En otro tramo de su discurso, remarcó la dimensión social del conflicto: “De 4.000 compañeros que hay acá quieren echar a más de 2.000. Y cuando arrasan no preguntan de qué partido sos. Arrasan. Esto no es un número: son nombres y apellidos que nos cruzamos todos los días en el pueblo”.

También advirtió que el impacto no se limitaría a los yacimientos: “Ese problema no es solo de ustedes, es del pueblo entero. Cuando arrasan con más de la mitad de los trabajadores, arrasan con la economía de Rincón”.

Rucci dejó en claro que el gremio no se opone a los retiros voluntarios para quienes estén en condiciones de jubilarse o consideren que les conviene individualmente, pero fue tajante respecto de los despidos compulsivos: “(…) Representamos a 30.000 trabajadores y vamos a defender cada puesto de trabajo”.

En tono desafiante, añadió: “No vamos a dejar que cuatro porteños vengan a pisarnos como pisaron a compañeros en otros lugares del país. En esta provincia hay historia y hay dignidad”. Finalmente, llamó a la unidad y a la acción colectiva: “Propongo que faculten a esta comisión directiva para dar la lucha si es necesario”. La respuesta fue inmediata y unánime: miles de manos en alto avalaron el mandato. “Esta es nuestra pelea. No hay lugar para distraídos. Acá el problema es de todos”, cerró.

El secretario general adjunto, Ernesto Inal, dio un discurso durante la movilización. Fotos gentileza.

Previamente, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, había expuesto el cuadro de situación y apelado a la memoria colectiva. “Estamos complicados, compañeros. Quieren cerrar los yacimientos. No son rentables, dicen. Ya pasó en Santa Cruz, en Chubut, en Tierra del Fuego y ahora vienen por acá”, afirmó.

Inal pidió cohesión interna y reivindicó la historia de lucha del sindicato: “Que tengan memoria. Nada de lo que hoy tenemos fue regalado. Cada salario, cada condición laboral, fue producto del sacrificio de generaciones que no se dejaron pisar”.