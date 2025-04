Planta de agua pesada: tres empresas expresaron interés en el insumo y en la tecnología

La capacidad de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Arroyito, es una de las más grandes del mundo, lo que abre el panorama a pensar más allá del agua pesada y sumar alternativas de producción. Un ejemplo es el amoníaco. De hecho, hay empresas que expresaron su interés en adquirir alguno de estos dos insumos y en conocer la tecnología para desarrollar sus propias instalaciones.

«Las proyecciones de uso de agua pesada para la energía nuclear son enormes, que hace dos años no existían. Tenemos cartas de intención, también para uso no nuclear, como el medicinal y estamos avanzando para la firma de los contratos«, indicó el ministro de Planificación, Modernización e Innovación de Neuquén, Rubén Etcheverry en diálogo con Energía On.

Para adquirir agua pesada hay dos grandes jugadoras. Una es la norteamericana Laboratorios de Isótopos de Cambridge (CIL, por sus siglas en inglés). Referentes de Estados Unidos visitarán la provincia y recorrerán la planta en dos semanas más.

La otra es Candu Energy, perteneciente al grupo AtkinsRéalis Group In, de Canadá. Días atrás visitaron las instalaciones para evaluar el estado de la planta. En este caso, las expectativas son altas, ya que la empresa busca iniciar la construcción de los primeros cuatro reactores llamados Monark, de 1.000 MW cada uno,

«Necesitarán 4.000 toneladas de agua pesada«, comentó Etcheverry. De activarse este proyecto canadiense en Ontario, se facilitaría la llegada de financiamiento para reactivar la planta.

A la vez, Candu avanzaría en la construcción de otras plantas para producir el insumo. “Podría ser interesante para la Provincia y podría incluir la exportación de tecnología y desarrollo de la ENSI a Canadá”, marcó.

Por amoníaco, la empresa Marubeni de Japón fue una de las que firmaron una carta de intención para adquirir la producción. En los tres casos, «estamos avanzando en negociaciones y términos, que son confidenciales en varios puntos«, expresó el funcionario.

Planta de agua pesada: la Junta Interna ATE-PIAP evalúa medidas de fuerza

Ayer por la mañana, los trabajadores de la Junta Interna ATE-PIAP se reunieron con el ministro Etcheverry.

Tras el encuentro, la Junta Interna tuvo una asamblea para comunicar al resto de los trabajadores las novedades respecto al vencimiento del contrato. Se planteó una prórroga que está condicionada a la decisión de la CNEA y se habló de los potenciales contratos en negociación.

Por el momento, el grupo de trabajadores se sumará a la movilización de mañana, convocada como parte de las medidas de fuerza que planteó la CGT junto al paro nacional por 36 horas.

El próximo 15 de abril se reunirán con autoridades de la CNEA. “Si no tenemos una novedad, vamos a tomar acciones para que se defina la extensión del contrato”, comentó el delegado de Junta Interna, Nicolás Ventura en diálogo con este medio.

Entre ellas, presentarán el reclamo en Buenos Aires el 21 de abril, a escasos días de terminar el acuerdo de reactivación.