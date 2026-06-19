La energía y minería registran cifras récord en ingresos de divisas junto al agro: 17.605 millones en el primer cuatrimestre de 2026

La energía y minería se están consolidando como "nuevos motores" para las exportaciones argentinas, además del tradicional aporte del sector agroindustrial. Foto: archivo.

La energía y minería en Argentina demostraron un notable crecimiento en los últimos años, que les permitió situarse una posición que antes solo habitaba la agroindustria. En el primer cuatrimestre de 2026, los tres rubros en conjunto alcanzaron un récord tras presentar 17.605 millones de dólares en ingresos netos de dólares por comercio exterior de bienes, lo que implica una suba interanual del 20,9%.

Se tratan de los únicos sectores en el país que cuentan con un saldo positivo en este sentido, según indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De esta forma, la energía y minería se están consolidando como «nuevos motores» para las exportaciones argentinas, además del tradicional aporte del sector agroindustrial.

En el primer cuatrimestre de este año, la agroindustria registró un ingreso neto de dólares por comercio exterior de bienes por 12.037 millones de dólares, mientras que, en el caso de la minería y energía, marcaron un récord por 5.568 millones.

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.

Estos últimos cumplieron un papel clave en el récord de ingreso de dólares. Si bien el sector agroindustrial presentó un incremento respecto a 2025, no alcanzó los niveles máximos que registró en 2021 y 2022, cuando los precios internacionales eran históricamente altos. Sin embargo, el informe reveló que el ritmo de liquidación neta récord de minería y energía está «más que compensando dicha situación».

Mientras tanto, el resto de los sectores en el país registraron un déficit en su balanza comercial, pero mostraron una reducción en dicho saldo respecto a 2025. La BCR explicó que, en general, esta situación se debe a una mayor liquidación de dólares por cobros de exportaciones y menos pagos de importaciones.

La lupa en la energía y minería: ambos se perfilan a batir un récord en 2026

La minería y energía registraron «fuerte crecimiento del saldo positivo» que les permitió llegar a cifras récord. En el primer cuatrimestre de 2026, ambos sectores registran ingresos netos por comercio exterior de bienes por 5.568 millones de dólares, el máximo valor desde al menos 2003.

La cifra supera al registro de 2025 por en 2.098 millones de dólares y más que duplica el resultado observado en 2024. Mientras que el crecimiento de la balanza comercial energética se explica con el aumento de las exportaciones y disminución de las necesidades de importación, en la minería se debió principalmente a «los buenos precios internacionales» de los productos del sector.

Fuente: Bolsa de Comercia de Rosario.

En términos numéricos, la minería aportó 2.927 millones de dólares, un 88% más que en 2025. Mientras, en el caso del petróleo, alcanzó los 2.877 millones, un aumento interanual del 38%. Esto les permitió impulsar el ingreso de dólares en el país.

En contraste, la electricidad y el gas mantienen saldos levemente negativos, aunque de magnitud reducida frente al aporte positivo de la energía y minería, así como lo visto entre 2022 y 2023.

En paralelo, la agroindustria sigue liderando los cobros netos por comercio exterior de bienes, con 12.037 millones de dólares registrados este cuatrimestre. La cifra implica una suba interanual del 8,6%, que resulta el cuarto mayor valor desde al menos 2003 para igual período.