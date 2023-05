Por la muerte del petrolero y los cortes en Vaca Muerta, hoy se reúnen Petroleros con el Gobierno

El sindicato de Petroleros Privados se reunirá con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis luego de las protestas en las rutas de Vaca Muerta por los constantes accidentes en los caminos y la muerte de un trabajador por el choque de dos camiones.

Ayer por la tarde, el secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, informó que se reuniría en la semana con el gobierno provincial, sin embargo, esta mañana confirmó a La Red que hoy las 17 se llevará a cabo un encuentro con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis.

Rucci indicó que el viernes, en el contexto de los cortes de ruta, se elevó una nota al ministerio para pedir una reunión con el objetivo de «ponerlo en conocimiento de lo que está pasando porque de Nación no hacen inversiones o no saben o no le dicen», explicó.

El encuentro será en Buenos Aires y estarían presentes también representantes provinciales. «Hay que hacer las inversiones en conectividad vial, hoy no se puede transitar», manifestó el secretario general del sindicato.

En cuanto a los pedidos, Rucci indicó que exigen que se tracen más caminos. «La ruta está colapsada, se debería hacer doble vía o más rutas», expresó.

Las protestas en Vaca Muerta y la muerte del petrolero

Los cortes se realizaron el viernes en las principales rutas de Vaca Muerta, en Neuquén, Río Negro y La Pampa, precisamente en las Rutas 1, 5, 6, 7, 8, 17, 51, 57, 151 y Autovía Norte. La protesta golpeó con fuerza al sector y preocupó el inicio del fin de semana largo, por el feriado del lunes.

Según había informado el secretario general, Marcelo Rucci, lo hicieron para reclamar obras en los caminos, luego de la muerte de un trabajador por el choque de dos camiones y por los numerosos accidentes que sufren a diario. El fin de la protesta se decidió en una reunión virtual de la comisión directiva, realizada a media mañana, aunque se desconocía el motivo.

Gustavo Riquelme tenía 48 años y trabajaba como mecánico para la empresa Clear. Murió por el choque entre dos camiones, que ocurrió ayer, jueves, alrededor de las 18. Fue sobre la Ruta 151, en la zona de «La Escondida», a la altura del kilómetro 93.

Además de la muerte del petrolero, se registraron varios heridos porque no solo chocaron los dos camiones, sino que terminaron impactando contra otros vehículos menores que circulaban por el sector. Fueron tres camionetas, dos de empresas petroleras y una particular.

De acuerdo a lo que indicaron testigos, un camión de la empresa Clear remolcaba un tráiler que rompió una rueda a causa de los pozos que hay en la cinta asfáltica. El mecánico de la firma se dispuso a cambiar la rueda cuando fue embestido por el otro camión y murió