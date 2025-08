Horacio Marín sobre la caída de actividad en Vaca Muerta: «Lo que pasa es normal»

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, expuso en el cierre del Energy Forum de AmCham. Uno de los temas que abordó fue la baja de actividad en Vaca Muerta. Dijo que en parte se explica por «baches» con socios internacionales. En la formación shale hubo una reducción en los últimos dos meses en la cantidad de etapas de fractura de un 30%. Además, se registraron 1200 operarios despedidos.

«Es posible que tengamos que bajar algunas fracturas pero es por los baches que tenemos con los socios internacionales«, dijo Horacio Marín.

Además, remarcó que «lo que pasa es normal, tenemos que acostumbrarnos a una Argentina normal, que cuando baja el precio del petróleo, baje un poco la actividad».

Igualmente, el presidente y CEO de YPF enfatizó que «para mí a Vaca Muerta no la parás más y a YPF no la parás más». Al respecto, agregó que «se está hablando de 5 rigs que bajan -que salen de operación- y no es grave«.

Tras lo cual sostuvo que «se va a llegar al 2030 con el millón de barriles de petróleo por día, porque siempre digo que con 45 el barril YPF igual gana, lo que sí gana menos. Por eso salimos de los convencionales, YPF perdía plata en convencionales y no estaba invirtiendo correctamente para los accionistas».

«Lejos de ser una roja»: Nación sobre la baja en Vaca Muerta

Uno de los que también se refirió a la baja de actividad de Vaca Muerta fue el viceministro y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González. “No es una luz amarilla y está lejos de ser una roja”, opinó en AmCham Energy Forum.

Además, dijo que hay que enfocarse «en ser más competitivos en el mediano y largo plazo«.

También mencionó que los precios internacionales repercutieron en la producción global. «Incluso en Estados Unidos cayeron un 15% los equipos de perforación en el año. La Argentina tiene un futuro muy promisorio en energía, pero hay que entender que no es una línea recta. Una cosa era operar con un barril a US$80 y otra muy distinta es hacerlo cerca de US$60. La actividad tal vez no crezca al ritmo del año pasado, pero esto forma parte de la evolución natural del sector”, describió el funcionario.

Números que reflejan la baja de actividad en Vaca Muerta

Como publicó Energia On, para inicios de agosto, tres son los equipos de perforación que están inactivos. Mientras que en el segmento de las fracturas con seis equipos sin trabajo, la mitad de los sets de fractura de Vaca Muerta están parados.

En tanto, desde la industria estimaron que durante este segundo semestre del año la actividad medida en etapas de fractura caerá un 30%. Esto se trató de un dato importante ya que más etapas implican más producción a futuro.