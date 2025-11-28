Privatización de represas: MSU Energy a un paso de incorporar a tres de las represas más importantes del país

MSU Green Energy (BML) incorporó dos de las represas más importantes del país como son El Chocón-Arroyito e irá a desempate por otra más: Cerros Colorados-Planicie Banderita. La unidad de energías renovables del Grupo MSU fue el que presentó las mejores ofertas por las concesiones de ambos complejos hidroeléctricos, según se reveló tras la apertura de sobres realizada por la Secretaría de Energía de la Nación.

Dos de las represas están ubicadas sobre el río Limay y la tercera sobre el Neuquén. El Chocón-Arroyito tiene una capacidad instalada de 1.418 MW (megavatios) y fue adquirida con una propuesta de inversión inicial de 235,7 millones de dólares, más un compromiso de renovación de infraestructura de 230 millones de dólares en los próximos años.

Cerros Colorados-Planicie Banderita cuenta con una capacidad instalada de 472 MW y la propuesta de inversión inicial presentada por la compañía en este caso fue de 41,6 millones de dólares de inversión inicial, con una previsión de 115 millones de dólares de inversión de renovación de infraestructura a futuro.

Con la suma de ambos complejos hidroeléctricos recientemente adquiridos, MSU Green Energy generará más de 2 GW (gigavatios) de energía, consolidándose como una de las compañías más importantes del sector a nivel nacional.

El desempate por Cerros Colorados se dará entre MSU Energy (BML INVERSORA S.A.U) y Edison Inversiones pliego porque está establecido en los pliegos una empresa quiere una segunda central debe tener una diferencia de precios mayor al 10% o ir a un desempate.

El impulso de MSU como compañía clave en el sector

Grupo MSU cuenta en total con tres áreas estratégicas: MSU Agro, dedicada a la producción

agrícola con 245 mil hectáreas en siete provincias; MSU Energy, una de las principales generadoras de

energía eléctrica del país con 1,5 GW instalados en 7 plantas térmicas; y MSU Green Energy, orientada a

energías renovables.

Junto con las nuevas represas, MSU impulsó inversiones en infraestructura energética en siete centrales térmicas, ocho parques solares y en el desarrollo de dos proyectos BESS (Battery Energy Storage Systems).

«Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, afirmó en un comunicado Manuel Santos Uribelarrea, CEO del Grupo MSU.

“Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar», dijo Uribelarrea, quien además aseguró que «la incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país”.