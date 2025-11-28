Represas del Comahue: ofertaron por casi 685 millones de dólares, las empresas que entran y las que se van 

El Estado Nacional recibió ofertas por casi 685 millones de dólares en un paso clave para la privatización de las represas del Comahue. La apertura de las propuestas económicas para la gestión de estos complejos hidroeléctricos ubicados en Neuquén se realizó hoy. Esta cifra se consolida como un ingreso mínimo asegurado para el Estado en esta etapa fundamental, según informaron fuentes oficiales.

El total de las ofertas presentadas para los cuatro complejos hidroeléctricos del Comahue asciende a US$684.382.590, según el detalle oficial. Un total de ocho empresas participaron activamente en el proceso, presentando diversas propuestas económicas que fueron evaluadas. La revisión técnica de todas las ofertas ya ha sido completada, informaron desde el Estado Nacional, despejando dudas sobre la viabilidad de los proyectos.

Represas del Comahue: el detalle de las ofertas

Alicura: Ganada por EDISON INVERSIONES S.A.U con una oferta de US$162.040.002 (Operador actual: AES).

Ganada por EDISON INVERSIONES S.A.U con una oferta de (Operador actual: AES). El Chocón: Ganada por MSU Energy (BML INVERSORA S.A.U) con una oferta de US$235.671.294 (Operador actual: ENEL).

Ganada por MSU Energy (BML INVERSORA S.A.U) con una oferta de (Operador actual: ENEL). Cerros Colorados: Oferta ganada pero que irá a desempate MSU Energy (BML INVERSORA S.A.U) con US$41.671.294 (Operador actual: Orazul).

Oferta ganada pero que irá a desempate MSU Energy (BML INVERSORA S.A.U) con (Operador actual: Orazul). Piedra del Aguila: Ganada por Central Puerto con una oferta de US$245.000.000 (Operador actual: Central Puerto).

Represas del Comahue: inversiones, obligaciones y un desempate

Los futuros concesionarios asumirán la obligación de realizar importantes inversiones en infraestructura. Deberán ejecutar todas las obras y reformas necesarias para asegurar una operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos. Estas exigencias, detalladas en el pliego de licitación, buscan garantizar la modernización y el óptimo funcionamiento de las represas en la región patagónica.

IMPORTANTE 👇

Apertura de sobres por las concesiones de las hidroeléctricas de Comahue:



Recibimos ofertas por un total de 685 millones de dólares por la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas.

Piedra del Aguila, el Chocón y Alicurá ya tienen ganadores y Cerros… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 28, 2025

El proceso establece que solo la concesión de Cerros Colorados podría tener una instancia de mejora de ofertas, a diferencia de las demás. Para Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, los montos mínimos requeridos ya fueron asegurados con las propuestas iniciales. La amplia participación empresarial confirma el notable interés del sector privado en operar y modernizar estos activos clave del país.

El desempate se dará entre MSU Energy (BML INVERSORA S.A.U) y Edison Inversiones pliego porque está establecido en los pliegos una empresa quiere una segunda central debe tener una diferencia de precios mayor al 10% o ir a un desempate.