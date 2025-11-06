Privatización nuclear en marcha: el Gobierno avanza sobre la empresa clave del sector energético argentino

El Gobierno inició formalmente el proceso de privatización de la empresa que controla las centrales nucleares de Argentina

El Gobierno, a través de la publicación del Boletín Oficial, confirmó este jueves que dieron inicio al proceso de privatización parcial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía encargada de operar las centrales nucleares de Argentina.

El Ministerio de Economía confirmó la medida donde se establece un esquema que contempla la venta de una parte importante del capital accionario de la compañía, manteniendo aún así el control mayoritario en manos del Gobierno.

El capital social de NASA se integraba por un 79% del Estado, 20% de la Comisión Nacional de Energía Atómica y 1% de Enarsa. Con el plan del Gobierno se instruyó a Energía Argentina S.A a transferir su parte de las acciones de Nasa a la Secretaría de Energía previo al perfeccionamiento de la licitación pública con el objetivo de consolidar la tenencia estatal antes de la venta.

La iniciativa de privatizar la central se fundamenta en la necesidad de promover e incrementar la incorporación de inversores privados para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa de manera eficiente y competitiva.

El procedimiento aprobado actualmente prevé la venta del 44% de las acciones de NASA mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. En paralelo, se implementará un Programa de Propiedad Participada que destinará el 5% del capital accionario a este fin, otorgando preferencias a los empleados de la empresa. El 51% restante quedará bajo el Estado Nacional.

También busca obtener financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

Inició el proceso de privatización parcial de la empresa nuclear argentina

El Ministerio de Economía fue instruido para adoptar todas las medidas necesarias que permitan concretar la privatización. Entre las medidas inmediatas se encuentra la organización del Programa de Propiedad Participada y la preparación de la venta en bloque del 44% de las acciones, proceso que deberá realizarse a través de una licitación pública y en un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución.

Por su parte, la Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración del inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación de las acciones de NASA, así como la gestión de la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual.

La venta parcial del paquete accionario se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada, con la intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.