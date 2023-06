Puerto petrolero de YPF: «La comunidad de Sierra Grande va a apoyar el proyecto»

A pocos kilómetros de Sierra Grande, en Punta Colorada, se planificó la construcción de uno de los puertos exportadores de hidrocarburos más grandes de Sudamérica, que se conectará con Vaca Muerta a través de un oleoducto. El proyecto de YPF «renueva las expectativas en Sierra Grande. Representa una necesidad que comienza a cristalizarse», subrayó el intendente de la localidad, Renzo Tamburrini.

«La gente y los vecinos de nuestra ciudad vemos la gran posibilidad de desarrollo que tiene, sobre todo en la generación de oportunidades para nuestros jóvenes que comienzan a profesionalizarse y que están en ese proceso de inserción laboral, lo que Sierra Grande a día de hoy no ofrece», destacó el jefe comunal en diálogo con Energía On.

YPF había anunciado que en su etapa de construcción generará cerca de 1.000 puestos de trabajo de forma directa. Indirectamente podría impactar en hasta 3.000 puestos de trabajo más. Además, una vez que el complejo esté en operación, se requerirán cerca de 100 trabajadores para el control y operación.

«Eso resume el proyecto de YPF para Sierra Grande: un engrandecimiento de la economía local que incluye tanto el comercio y el sector empresarial como a los trabajadores», marcó el intendente.

Este año está previsto que comenzará la obra del proyecto denominado Vaca Muerta Oil Sur, en lo que hace al primer tramo del oleoducto que llegará hasta Allen. Luego está previsto avanzar con un nuevo puerto con dos monoboyas para buques de gran porte y un sistema de tanques de almacenamiento con capacidad para acopiar 7 millones de barriles. Se proyecta que para 2025 ó 2026 pueda concretar una exportación por semana que rondarán los 2,4 millones de barriles o 390.000 metros cúbicos.

El oleoducto partirá desde el yacimiento Loma Campana, en el corazón de Vaca Muerta y contempla que se extenderá unos 700 kilómetros hasta la Costa Atlántica. Según adelantó el intendente, el ducto «va a arribar a Punta Colorada entre Sierra Grande y Playas Doradas, sobre la ruta 3 del lado este» de la localidad.

Tamburrini se refirió a las percepciones de la población sobre el proyecto y aseguró que «la reacción es prácticamente unánime, estamos todos de acuerdo. Aunque capaz que algunos no, aún no me lo manifestaron. Todas las opiniones que me llegan a mí son sumamente positivas en función del proyecto tanto de YPF como el de hidrógeno. La comunidad de Sierra Grande va a apoyar y va a acompañar».

Indicó no haber tenido acercamiento con los grupos en contra del proyecto. «Me ha llamado la atención que Greenpeace ha motorizado su presencia en el lugar a través del reclamo de ambientalistas de San Antonio, la localidad vecina del proyecto, pero en la localidad no ha estado presente ninguno de los ambientalistas que motorizan los reclamos«, expresó.

En cuanto a los plazos de ejecución, detalló que la consultora que se encarga de realizar los estudios de impacto ambiental y los estudios sociales «tiene plazo hasta el 30 de junio para presentar los resultados y comenzar el proceso que sigue que es la audiencia pública«. Adelantó que presentaron a Sierra Grande como una de las posibles sedes para llevar a cabo la audiencia.

Este punto es de relevancia, ya que la audiencia en Río Negro para tratar el primer tramo del oleoducto que se extenderá desde Vaca Muerta a Allen fue suspendida en marzo. Según pudo saber este medio, la fecha prevista sería en agosto, cinco meses después. En el caso de la audiencia a la que refiere el intendente y que abordará el puerto petrolero, se estima que será entre julio y agosto.

Aunque la primera audiencia no se haya llevado a cabo, no podrían unificarse ambos espacios de consulta pública por más que pertenezcan al mismo proyecto. Esto se debe a que cuentan con estudios de impacto ambiental diferentes hechos por distintas consultoras.

Sierra Grande y las expectativas con el proyecto de Hidrógeno Verde

En la localidad también se suman las expectativas por el desarrollo del proyecto de producción de hidrógeno verde de la empresa Fortescue Future Industries. Para ello, están trabajando en desarrollos urbanísiticos que permitan preparar a la localidad ante la posible llegada de muchas personas en busca de trabajo.

El proyecto contempla cinco etapas con un desarrollo de dos años aproximadamente cada una. Según había adelantado el secretario de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti, la obra podría generar unos 16.500 empleos, una demanda de mano de obra que se concretará a medida que se avance con cada uno de los procesos anunciados.

«Los estudios ambientales, técnicos y sociales ya se vienen llevando adelante, hace tiempo que se está trabajando en el lugar, pero está todo supeditado a la aprobación y respecto a lo definitivo que va a salir del Congreso, que esperemos sea lo más pronto posible», señaló el intendente. En efecto, el proyecto de ley ingresó el lunes a la Cámara de Diputados.

Por el momento, «la empresa está esperando y expectante de lo que suceda en el Congreso a partir de la presentación de este proyecto de ley. Así que estamos supeditados a eso», indicó. Fortescue ya hizo observaciones sobre el escrito y marcó la necesidad de reformas para la “viabilidad de los proyectos”. Planteó considerar el “acceso al financiamiento a costos competitivos” y las “obras de infraestructura».

Con ambas iniciativas en carpeta, tanto el puerto petrolero y la producción de hidrógeno verde, «vamos a poner todo a disposición para que rápidamente se pueda comenzar con la ejecución de algunos de estos proyectos que son los que van a cambiar el semblante de la ciudadanía«, cerró el intendente.