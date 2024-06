Qué es Vaca Muerta: una explicación clara para entender de lo que tanto se habla

Difícilmente algún argentino no haya oído hablar de Vaca Muerta a más de una década del inicio de su desarrollo, pero ¿Realmente se sabe lo que es? En este artículo explicaremos con términos sencillos y claros de qué se trata, qué es lo que se hace y por qué es tan importante para el país.

Vaca Muerta no es algo nuevo, de hecho es todo lo contrario. Se trata de una formación geológica, es decir algo que está en la tierra, y en este caso concretamente a unos 2.500 metros de profundidad. Y como se marcó, no es nueva.

Los orígenes de Vaca Muerta se remontan hacia millones de años atrás, como sucede con todo el gas y el petróleo del mundo. En este caso concreto, lo que dio origen a la formación de los hidrocarburos fue la acumulación de material orgánico, que valga el spoiler no se trata de huesos de dinosaurios, sino de material orgánico proveniente de pequeños moluscos y algas, ya que aunque hoy cueste creerlo, hace millones de años Vaca Muerta era la costa del Pacífico.

Con el paso de muchísimos años, ese depósito de material orgánico -la base de los hidrocarburos- quedó entrampado, tapado por tierra. Se selló y comenzó un proceso de una suerte de cocción de esos restos orgánicos que tomó millones de años.

Su desarrollo hizo que gran parte del gas y el petróleo que se generó fuera migrando con el paso del tiempo hacia lo que conocemos como las cuencas convencionales, en este caso la Cuenca Neuquina. Pero en una especie de roca, similar en cierta medida a la piedra que usamos en las mesadas de nuestras casas, quedó una importante cantidad de gas y petróleo atrapado.

El mapa de Vaca Muerta muestra dónde está cada una de las áreas concesionadas.

La descripción de Vaca Muerta como una roca madre formadora de hidrocarburos se remonta a 1931, cuando de hecho fue bautizada con ese nombre por el geólogo Charles Edwin Weaver, pero en esos años la tecnología no tenía forma de, literalmente, sacar petróleo y gas de una piedra.

Pasaron ochenta años hasta que en 2010 se hizo el primer pozo que permitió sacar petróleo de esa roca, y empezar la historia reciente pero mucho más activa, ya que para esta época se había desarrollado en Estados Unidos una técnica que es la que permitió su aprovechamiento: el fracking.

Un error muy común es considerar que Vaca Muerta es un yacimiento, poniéndolo por ejemplo al nivel de yacimientos como Loma La Lata o Cerro Dragón. Como se indicó es una formación geológica que además tiene 36.000 kilómetros cuadrados, es casi del tamaño de la provincia de Neuquén y además de esa provincia, con su forma de triángulo, se ubica en parte en Río Negro, Mendoza y La Pampa.

En su interior, hay hoy 47 concesiones no convencionales entregadas por la provincia de Neuquén y 2 permisos no convencionales más en Río Negro. En ambos casos los poderes concedentes son las provincias, al igual que podría suceder con Mendoza y La Pampa, ya que desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 los recursos hidrocarburíferos dejaron de ser de Nación, que solo tiene potestad sobre el lecho del mar, sobre el offshore.

La actividad en Vaca Muerta se desarrolla en 49 áreas que ocupan cientos de kilómetros, pero cuyo epicentro es la zona de Añelo.

En las 47 concesiones de Neuquén y los 2 permisos de Río Negro hay hoy 12 empresas que están operando esas áreas, es decir que están encargándose de su actividad. Pero además hay un grupo de otras seis empresas que son socias de varios de los bloques, pero cuya presencia es una suerte de inversionista que recupera sus aportes con producción.

En el listado de las 12 empresas con mamelucos propios no todas las firmas son nacionales y, huelga decir, que no todo es YPF, si bien la petrolera de bandera es la que lidera la actividad. Además de YPF están presentes, Pluspetrol, Tecpetrol,Vista, Pan American Energy (PAE) Capex y Pampa Energía en lo que podríamos decir son las empresas nacionales.

Mientras que en el renglón de internacionales o con financiamiento externo mayoritario están Phoenix Global Resources (PGR), Shell, Total Energies, Chevron y aún ExxonMobil.

Pero además están las empresas socias no operadoras, las que aportan capital, como son Petronas, Equinor, Wintershall DEA, la petroquímica Dow, la trader de combustibles Trafigura y la estatal neuquina que tiene un modelo de asociación con las operadoras Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Los sets de fractura se encargan de romper la roca que es Vaca Muerta para que fluya el gas y el petróleo.

Con las áreas concesionadas y los dólares en mano, las empresas lo que hacen son pozos que tienen la particularidad de descender hasta Vaca Muerta, unos 2.500 metros, y desde allí «doblan» hacia el sur por unos 2.500 a 4.000 metros, según el diseño de cada empresa.

Esa rama lateral u horizontal es la que recorrer la franja de Vaca Muerta propiamente dicha, y es donde se hace el fracking, que es es inyectar agua y arena a altísima presión para generar una especie de canales dentro de la roca que es Vaca Muerta.

Esos canales se mantienen estables por la arena que se inyecta, que tiene que se de una dureza especial. Y por la presión que existe a esas profundidades y por la presencia de hidrocarburos, luego de que el agua retorna a la superficie, llega el gas y el petróleo, que pueden venir solos o juntos, según la zona de Vaca Muerta.

Esta técnica para extraer el gas y el petróleo no es la convencional y por eso se habla de que Vaca Muerta es un no convencional, aunque no es que su petróleo y su gas sean no convencionales, ni que la formación lo sea, lo no convencional es la técnica con la que se lo extrae.

Los aparatos de bombeo independiente (AIB) se usan tanto en Vaca Muerta como en el convencional. (Foto: Matías Subat)

La imagen más vista de Vaca Muerta es la de esas enormes torres, altas como un edificio de varios pisos. Esas torres no son los pozos de Vaca Muerta, son los equipos que se usan para perforar la tierra y hacer los pozos.

Una vez que se termina la perforación viene otro tipo de equipos, conformados por unos 20 a 22 camiones con enormes bombas de presión y una maraña de enormes mangueras que son los sets de fractura con los que se hace el fracking.

Terminada esta segunda etapa los pozos ya pueden ser puestos en producción, lógico que luego de ser conectados a alguna red. Y lo usual es que en los primeros años sólo se vea un cabezal, ya que por la presión del mismo pozo, el gas y el petróleo llegan a la superficie solos.

Cuando los pozos van sumando años y pierden presión aparecen las clásicas «cigüeñas», que son dispositivos de bombeo autónomos, que como su nombre lo dice bombean el gas y el petróleo, y que no se diferencian de los que se usan en el convencional.

Por qué es tan importante Vaca Muerta

A poco más de un año de la realización de los primeros pozos de Vaca Muerta, hoy es clave para el país. En primer lugar porque de ese puñado de áreas -que podrían ser más porque superficie queda- ya se extrae más del 60% del gas y del 55% del petróleo de todo el país.

Si Argentina no tuviera esa producción de gas y petróleo, hoy no solo no tendría los ingresos por exportaciones que se están haciendo, sino que debería destinar miles de millones de dólares al año para importar tanto gas como petróleo, ya que sin Vaca Muerta la producción nacional no alcanzaría para el consumo doméstico (algo que ocurre con el gas pero por falta de cañerías).

Pero lo más importante de Vaca Muerta es su capacidad de seguir creciendo y aportar muchísimo más gas y petróleo, que podrían generar exportaciones por hasta 40.000 millones de dólares anuales. Y es que actualmente solo el 10% de Vaca Muerta se encuentra desarrollado.