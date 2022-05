Qué planes tienen las empresas de Vaca Muerta para el invierno

Con el invierno a la vuelta de la esquina, las principales operadoras de gas de Vaca Muerta ya están listas para hacer frente a la mayor demanda local. A diferencia del año pasado en la misma época, el segmento se encuentra en una mejor posición y las empresas concentrarán sus esfuerzos en mantener los niveles actuales de producción, evitando el declino de shale y compensando el del convencional.

Energía On realizó un relevamiento de las principales empresas de la formación sobre actividad de equipos, extracciones y áreas en las que concentrarán la mayor cantidad de trabajos en el segmento. En líneas generales, las estrategias de las compañías son similares y la mayoría tendrá actividad para cumplir con los contratos del Plan Gas.Ar y sostener la producción.

Es importante resaltar que todas las empresas realizaron un ramp up fuerte de producción el año pasado, y ahora las inversiones y la actividad se mantiene equilibrada durante todo el año y no solo en el invierno. La razón por la que no se amplían las extracciones es porque no hay más espacio en los gasoductos troncales.

Ahora sí, vamos derecho a los detalles de las productoras de gas de Vaca Muerta y repasemos desde dónde aportarán la producción.

YPF

El año pasado la firma hizo un salto de producción de shale gas agresivo en el que redondeó un incremento de nada más y nada menos que el 126% en 6 meses. Con lo cual, la firma generó un piso de producción que ahora trabaja para mantener, similar al resto de las empresas en otra escala.

Desde la Cuenca Neuquina YPF aporta más de 30 MMm3/d de gas, entre shale, tight y convencional, de los cuales cerca de 20 MMm3/d netos son de Vaca Muerta. En este momento la firma tiene 1 equipo de perforación en el segmento y mueve 1 set de fractura en base a las necesidades.

En números 30 millones de metros cúbicos de gas entre shale, tight y convencional aporta YPF desde la Cuenca Neuquina.

En detalle, los bloques de shale gas que mayor actividad tienen y que tendrán en el invierno que opera la firma son Rincón del Mangrullo, El Orejano y Aguada de la Arena. Precisamente en marzo los bloques produjeron unos 5,5 MMm3/d; 4,7 MMm3/d y 3 MMm3/d.

Otro de gran aporte es Loma Campana, que pese a ser un bloque orientado al petróleo de Vaca Muerta, en el tercer mes del año registró una producción de 2,2 MMm3/d.

Por otro lado, la firma también tiene importantes aportes dentro del Plan Gas.Ar en bloques no operados como Lindero Atravesado, La Calera, Aguada Pichana Este, donde también aportan inversiones y know how.

Tecpetrol

El brazo petrolero del grupo Techint, Tecpetrol, es sin dudas uno de los productores más relevantes de Vaca Muerta y el país ya que, con solo un área en la formación, aportan el 15% de la producción total de gas de Argentina. Se trata de Fortín de Piedra y la firma tenía en carpeta llegar al invierno de este año con un nivel de extracciones de 20 millones de metros cúbicos diarios (a 9.300 Kcal/m3) y recientemente lo lograron.

En números 20 millones de metros cúbicos de gas, a 9.300 Kcal, produjo Tecpetrol el miércoles pasado, solo desde Fortín de Piedra.

En términos de actividad la compañía operará con 2 equipos de perforación en el bloque y con 1 set de fractura. Un dato a tener en cuenta es que el set con el que operarán en su área estrella es de Tenaris, la otra empresa del grupo.

En marzo ya se veía venir el récord de producción de la compañía en Fortín de Piedra, ya que cerró el mes con un nivel de 16,4 millones de metros cúbicos a 9.300 Kcal/m3. Un volumen que elevó a 17,15 millones de metros cúbicos en abril.

Pampa Energía

Uno de los productores que mayor crecimiento registró por el Plan Gas.Ar sin dudas es Pampa Energía, aunque no necesariamente de la mano de Vaca Muerta. La firma que lidera Marcelo Mindlin, orientada al tight, inyectará desde la Cuenca Neuquina una producción de 11,4 millones de metros cúbicos gas durante el período de mayor demanda.

La empresa operó con dos equipos de perforación y uno de fractura y para cumplir con sus compromisos de producción con el programa nacional realizaron 20 pozos en tiempo récord.

Su principal bloque en la cuenca es El Mangrullo y a partir de este mes incrementaron sus extracciones a 8,5 millones de metros cúbicos. A nivel general, en relación a 2020 -año sin Plan Gas.Ar- la empresa logró un incremento en la producción en Neuquén del 60%.

La mayor porción de las inversiones estará orientada para sostener la producción actual. (Foto: Matías Subat)

Total

La francesa Total es otra de las operadoras relevantes de la cuenca en el segmento y acorde a los últimos datos oficiales, la producción operada ascendió a los 11,2 millones de metros cúbicos por día en marzo. De ese total unos 8,5 millones de metros cúbicos diarios provinieron de su principal área Aguada Pichana Este.

Específicamente de Vaca Muerta la firma registró una producción de 4,9 millones de metros cúbicos de shale gas. Un nivel principalmente obtenido también en el bloque Aguada Pichana Este.

Pan American Energy

La empresa de la familia Bulgheroni, Pan American Energy (PAE), registró durante marzo una producción de gas de 5,2 millones de metros cúbicos por día solo desde la Cuenca Neuquina. De ese volúmen unos 3,9 millones de metros cúbicos fueron exclusivos de shale gas.

Se espera que, durante el período de mayor demanda local, la compañía mantenga el nivel de producción mencionado desde la Cuenca Neuquina. Para esto la firma trabajará con 1 equipo de perforación y 1 de fractura que se moverán en base a las necesidades.

Las áreas calientes de PAE en el segmento son Aguada Pichana Oeste donde produjeron la mayoría del gas no convencional sumado a aportes de Lindero Atravesado y Aguada de Castro.

Pluspetrol

De la mano de principalmente La Calera, la joya de Pluspetrol en Vaca Muerta, la empresa nacional aportará este invierno una producción que rondará en unos 5,1 millones de metros cúbicos diarios desde Neuquén. Además de La Calera, un porcentaje de este volumen provendrá del bloque Centenario.

Todas las empresas tienen planes de expansión de la producción a la espera del gasoducto Néstor Kirchner. (Foto: Matías Subat)

Según los últimos datos oficiales de la secretaría de Energía de Nación, la firma registró una producción de shale gas en La Calera de 3,6 millones de metros cúbicos día. Mientras que desde Centenario produjeron poco más de 1,4 millones de metros cúbicos día.

Actualmente tienen en operación 1 equipo de perforación y trabajarán con un set de fractura a medida que el declino natural de los pozos se los exija, para mantener los niveles actuales.

Planes a futuros

Tanto YPF, como Tecpetrol, Pan American Energy, Pluspetrol, Total y Pampa Energía tienen proyectos en marcha de ampliación en la producción de gas que están retrasados solo por la falta de gasoductos para evacuarla desde la Cuenca Neuquina. Una vez que esté en marcha el gasoducto Néstor Kirchner, todas incrementarán sus extracciones.