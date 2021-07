YPF incrementó un 126% la producción de shale gas en 6 meses

El vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF habló en exclusiva con Río Negro.

De la mano del Plan Gas Ar. que lanzó el gobierno nacional a finales del 2020 la petrolera de bandera inició un ramp up agresivo de su producción de gas que le permitió incrementar las extracciones de shale gas un 126% en apenas 6 meses. De registrar una producción de 5 millones de metros cúbicos (m3) de gas pasaron a los actuales 11,7 millones de m3.

“Es un crecimiento que alcanzamos en pocos meses y eso es un logro muy importante de YPF que puso todo su esfuerzo, compromiso e ingeniería para poder llevar adelante este ramp up que es inédito en Argentina”, expresó en exclusiva con Energía On el vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF, Pablo Iuliano.

Iuliano es ingeniero químico, egresado de la UTN, con un MBA del IAE. Desde mayo de 2020 ocupa el cargo en la compañía y tiene a cargo todos los proyectos de YPF en Vaca Muerta.

Del mano del plan gas la operadora inició el desarrollo de sus principales campos de gas en Vaca Muerta, trabajaron muy fuerte en octubre noviembre y diciembre del año pasado y comenzaron con una etapa de producción muy acelerada.

“De la mano del Plan Gas la Cuenca Neuquina pudo poner en el mercado casi 33 millones de m3 y están apalancados con la producción no convencional”, sumó Iuliano.

Petróleo

“Nuestro plan de negocio está basado en el petróleo, tenemos un objetivo de generar un volumen sostenible que podamos exportar, no solo YPF sino el resto de la industria. Para eso tenemos que ser competitivos lograr la misma eficiencia que en Estados Unidos y casualmente son nuestros socios en Vaca Muerta”, señaló Iuliano.

YPF llegará a fin de año con una capacidad adicional para procesar petróleo de 117.000 barriles por día. Para el mes de agosto se espera que entren en funcionamiento la nueva Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) en el área La Amarga Chica y la Planta Intermedia de Tratamiento (PIT) en el bloque Bandurria Sur. La PTC le permitirá sumar 50.000 barriles y la PIT unos 29.000 adicionales.

Además, en septiembre se completará la ampliación de la PTC en Loma Campana, la principal área de la firma, y allí agregará una capacidad nueva de 38.000 barriles diarios. Entre los tres bloques la petrolera tendrá capacidad para sumar casi 120.000 barriles adicionales de cara a los próximos años.

Actividad

Por otra parte, YPF fue la empresa que mayor cantidad de etapas de fractura completó en los primeros 6 meses del año alcanzar las 1.864 punciones, lo que equivale al 42,77% del total. La operadora es por lejos la que mayor actividad mostró en el año.

“A mí no me gusta hablar de récords, prefiero hablar de la búsqueda de la eficiencia y competitividad que tenemos en Vaca Muerta. Los récords como cualquiera ocurren 1 sola vez en la vida, no queremos que pase eso, queremos que sea sustentable el crecimiento”, reflexionó Iuliano.

“Llevamos varios meses con más de 400 etapas de fractura. Hemos hecho más de 200 etapas por día. Y esto es solo un 15% por debajo de lo que se hace en Permian en Estados Unidos. Nuestro objetivo es seguir trabajando para seguir siendo competitivos”, indicó.

Ley de hidrocarburos

“La ley de fomento de inversiones es fundamental y le va a servir a toda la industria, ataca los puntos necesarios y genera condiciones sustentables que son muy buenas para toda la industria, creo que necesitamos algo así. Celebro y me pone contento que tanto Energía, los gobiernos provincial y nacional estén visualizando esta oportunidad que tiene Vaca Muerta y esta ley de alguna manera es mostrar que se quiere aprovechar esta oportunidad”, concluyó.