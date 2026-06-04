Raízen vende las estaciones Shell de Argentina: informó a sus accionistas los detalles del acuerdo

Raízen afirmó que la venta es parte de una estrategia general que incluye la optimización de su portafolio de activos. Foto: gentileza.

La brasileña Raízen informó a sus accionistas los detalles de la venta de sus activos en Argentina por 1.420 millones de dólares, mediante un hecho relevante en cumplimiento de la normativa aplicable en su país. El anuncio oficial tiene lugar en el marco de su acuerdo con Mercuria Energy Group, junto con el fondo de inversión Integra Capital.

Respecto a los motivos por los que decidió llevar adelante la transacción, la compañía afirmó la medida es parte de una estrategia general que incluye la optimización su portafolio de activos, simplificación de su estructura operativa y la promoción de una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias.

El precio total de la transacción está valuado en 1,420 millones de dólares, sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones, incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación.

Los activos de Raízen en el país incluye principalmente la red de 894 estaciones de servicio bajo la marca Shell. También abarca la refinería de Dock Sud en la provincia de Buenos Aires, una planta de lubricantes en la ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

En ese sentido, los fondos netos obtenidos por la venta se destinarán a la gestión de la estructura de capital de la empresa, según se explicó en el comunicado.

Raízen indicó que se espera que el «cierre de la transacción ocurra dentro del presente año zafra 2026/27«. La fecha estará sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Por otro lado, la firma aseguró a sus accionistas y al mercado que los mantendrá «debidamente informados» respecto a la publicación de cualquier otro hecho relevante que esté relacionado con la transacción.

El acuerdo consolida la presencia de Mercuria en Argentina, una empresa suiza fundada en 2005 que opera en más de 50 países y genera ingresos superiores a los 140.000 millones de dólares. Participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales.

Sus actividades en Latinoamérica abarcan desde México y Panamá hasta nuestro país. La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.