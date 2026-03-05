Reactivación estratégica: Santa Cruz retoma el control de sus represas

Tras años de parálisis y reclamos contractuales, el Gobierno Nacional y ENARSA logran destrabar el financiamiento para las represas del Río Santa Cruz. Fotos Gobierno de Santa Cruz.

El entendimiento alcanzado busca ordenar un conflicto que se arrastraba desde hace años y que había frenado el avance del proyecto en las represas de Santa Cruz. En particular, la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño dentro del complejo, es la que presenta el mayor grado de ejecución y alcanza actualmente un 46% de avance, por lo que su reactivación es prioritaria para acelerar resultados concretos y recuperar el ritmo de obra.

Según informaron desde el ejecutivo, las represas fueron licitadas en 2013 y debían estar listas en 2023. Sin embargo, las represas de Santa Cruz se originaron en decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y su ejecución quedó atravesada por incumplimientos contractuales, falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos y una acumulación de reclamos que derivaron en la ralentización y posterior virtual detención del proyecto. «En ese marco, desde 2016 no se había cumplido el contrato, ni se habían efectuado redeterminaciones de precio», señalaron.

Como consecuencia, la contratista acumuló reclamos por más de USD 700 millones, mientras que entre ambas represas sólo se ejecutaron aproximadamente USD 1.800 millones. Para completar las dos obras, se estima que aún se requieren USD 5.000 millones de inversión.

Con esta decisión, ENARSA avanza en la regularización de condiciones y el encauzamiento de disputas heredadas para asegurar que se retome la construcción con un cronograma verificable, comenzando por los frentes asociados a la represa Jorge Cepernic.

En este marco, se prevé que la represa Jorge Cepernic podría finalizarse en 2030, aportando 1860 GWH al Sistema Argentino Interconectado (SADI) y con una potencia instalada de 360 MW. La medida se enmarca en el proceso de normalización del sector y en la decisión del Gobierno Nacional de ordenar contratos y resolver controversias pendientes, respetando los compromisos asumidos por el país.

Un año de reactivación

Además de este anuncio, Santa Cruz comienza el año con una señal concreta de reactivación de obra pública estratégica. En diciembre del 2025, efectivizaron la transferencia de 150 millones de dólares a la empresa China Gezhouba Group, un paso clave para poner nuevamente en marcha una de las represas del complejo Hidroeléctrico en el Río Santa Cruz, Cóndor Cliff – La Barrancosa, que se construye sobre el río Santa Cruz, paralizado desde 2023.

El giro de los fondos permitió reactivar la línea de crédito asociada al proyecto y se enmarca en el Memorándum de Entendimiento firmado en julio, junto con la carta de intención rubricada entre Enarsa y los bancos chinos. Se trata del primer desembolso acordado para destrabar el financiamiento externo necesario para continuar con las obras.

En paralelo, el plan inversiones públicas 2026-2028 ubica a Santa Cruz entre las provincias con mayor nivel de asignación de fondos, con un total previsto de $412.668 millones. De ese monto, cerca de $400.000 millones corresponden a inversión externa destinada específicamente a retomar la construcción del complejo hidroeléctrico.



Con este impulso financiero, el Gobierno provincial apunta no solo a retomar una de las obras de infraestructura más importantes del país, sino también a generar empleo genuino. A su vez, se busca dinamizar la economía regional, en un contexto donde la inversión pública aparece como una de las principales herramientas para el desarrollo productivo de Santa Cruz.