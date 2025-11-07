Represas del Comahue: nueve empresas se interesan por las concesiones

Las represas en proceso de licitación son El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, Alicurá y Cerros Colorados. (Archivo)

El Gobierno de Javier Milei confirmó el alto interés en el proceso de licitación para la gestión privada de las cuatro grandes centrales hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue. Nueve empresas presentaron ofertas para participar en el concurso nacional e internacional por la concesión de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

El objeto central de la licitación es la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que hoy operan cada una de las represas. El Gobierno comunicó que la medida marca un paso decisivo hacia un nuevo modelo energético basado en la competencia, la eficiencia y la inversión exclusiva del capital privado.

La confirmación de las propuestas se conoce hoy, 7 de noviembre de 2025, fecha límite que el Ministerio de Economía había fijado, tras una reciente prórroga, para la apertura de las ofertas.

Nueve grupos energéticos nacionales y extranjeros pujan por las concesiones del Comahue

Las nueve propuestas presentadas para la licitación de las sociedades concesionarias de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila son:

Poseidon (Razón Social: Edison Inversiones S.A.U.) Enel Argentina S.A. (Razón Social: Enel Argentina S.A.) Oferta por parte de AES Argentina Generación S.A. (Razón Social: AES Argentina Generación S.A.) Pampa Energía (Razón Social: Pampa Energía SA) Oferta Central Puerto S.A. (Razón Social: Central Puerto S.A.) Oferta Central Costanera S.A. (Razón Social: Central Costanera S.A.) GEN-NEIA/ALUAR/FU-TALEUFÚ (Razón Social: Generadora Futaleufú S.A.) Propuesta del Conjunto Económico BML Inversora S.A.U. (Razón Social: BML Inversora S.A.U.) Propuesta IPS Renewal (Razón Social: IPS Renewal S.A.)

Récord de consultas y coordinación provincial

Según comunicó el gobierno de Javier Milei, el interés que despertó el proceso superó las expectativas. Durante el periodo de consultas de los pliegos se recibieron más de 300 presentaciones de índole técnica y administrativa por parte de potenciales oferentes, tanto nacionales como internacionales.

El diseño del concurso se elaboró en coordinación con los gobiernos de Neuquén y Río Negro, jurisdicciones clave para la operación de estos activos. Las sociedades operadoras, que el Estado constituyó tras la reversión de las concesiones, tienen una participación mayoritaria de Energía Argentina S.A. (ENARSA), con un 98%, y el 2% restante es de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

El procedimiento se inscribe en el plan oficial para transformar el sector energético. Nación busca el retiro del Estado del rol de operador para permitir que el capital privado lidere las inversiones, con reglas claras y transparencia en la gestión de estos recursos estratégicos del país.

El cronograma de la nueva etapa

Cada sociedad se adjudicará mediante un concurso competitivo, abierto a oferentes de todo el mundo. El objetivo oficial es lograr propuestas económicamente favorables y asegurar la continuidad operativa de las centrales sin establecer un precio base de partida.

En esta nueva etapa, el proceso continuará con el análisis de la calificación técnica de las nueve firmas. Posteriormente, se procederá a la apertura y análisis de los sobres con las propuestas económicas.

El procedimiento se enmarca en distintas leyes y decretos recientes que autorizaron la privatización de ENARSA y la transferencia de las acciones de las sociedades a la Secretaría de Energía. El Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, coordina el proceso junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

La medida busca consolidar un esquema de participación competitiva que garantice la eficiencia en la gestión de los complejos hidroeléctricos, activos de vital importancia para el suministro eléctrico nacional y para la economía regional del Comahue.