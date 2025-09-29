Senadores de Neuquén y Río Negro presentaron un amparo para frenar la privatización de las represas

Senadores de Neuquén y Río Negro presentaron una medida cautelar ante la justicia federal para frenar el proceso de licitación pública que busca vender el paquete accionario de cuatro concesiones hidroeléctricas clave de la región del Comahue. La presentación fue realizada por los senadores neuquinos Oscar Parrilli y Silvia Sapag (actual candidata), junto a sus pares rionegrinos Martín Doñate y Silvina García Larraburu.

La acción judicial apunta al llamado a licitación PLIEG-2025-91224663-APN-SE#MEC, impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación para la venta del 100% de las acciones de las generadoras Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra Del Águila.

En su denuncia, los senadores patagónicos sostienen que el proceso no cumple con un requisito legal clave: la tasación de los bienes no fue elaborada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, como exige la normativa vigente.

En solo 5 minutos te explico cómo impacta esta nueva estafa en marcha del gobierno de Milei en tus tarifas eléctricas y en el futuro de nuestros recursos.

Además, señalan que el modelo de privatización elegido por el Gobierno Nacional «excluye a las provincias dueñas de los recursos naturales y repite los errores históricos de la Ley 24.065«. Critican también que el nuevo pliego no obliga a reinvertir en el mejoramiento del sistema hidroeléctrico «a empresas que han tenido ganancias extraordinarias, que no solo no reinvirtieron sino que se fugaron masivamente al exterior».

Como alternativa, los legisladores proponen un esquema de concesión mixto, donde el 50% del capital quede en manos privadas y el 50% restante sea para las provincias. Asimismo, demandan que cualquier pliego incluya la obligación de invertir la mitad de las utilidades de las compañías en nuevos proyectos hidroeléctricos en Neuquén y Río Negro.

El amparo presentado por senadores de Neuquén y Río Negro