Neuquén cobrará regalías hidroeléctricas al 100% y en especie: la energía de El Chocón se convertirá en obras

Villa El Chocón festejó este viernes su 50° aniversario con un acto presidido por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente, Pablo Di Fonzo. Si bien la celebración fue el marco del encuentro, el principal anuncio de la jornada giró en torno a un cambio trascendental en la política energética: las regalías de las represas del Comahue. «Ahora vamos a cobrar lo que corresponde», enfatizó el mandatario provincial.

Figueroa aseguró que las nuevas concesiones de las represas contemplan que la provincia perciba las regalías hidroeléctricas al 100 por ciento del valor de la energía generada. Lo más relevante es que, por primera vez, el cobro se realizará en especie para que Neuquén pueda administrar directamente esos recursos.

“Durante años se llevaron la energía de nuestra tierra y no nos dejaron nada. Ahora vamos a cobrar lo que corresponde y a utilizar parte del canon del agua para hacer las obras que necesita Villa El Chocón, porque se lo merece históricamente”, afirmó el gobernador.

Rolando Figueroa celebró el aniversario de Villa El Chocón. (Gentileza),

Acuerdo entre Neuquén y Río Negro para terminar con la «inequidad»

Según destacó, la medida fue acordada previamente con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Busca “terminar con la inequidad en el reparto de beneficios” de los recursos hídricos y energéticos que comparten ambas provincias patagónicas.

Figueroa también confirmó que, además de la energía, se cobrará un porcentaje del canon del agua que será destinado a concretar proyectos de infraestructura para Villa El Chocón.

En el marco de la celebración, el gobernador felicitó al intendente Di Fonzo por su “sensatez y realismo” al priorizar las necesidades esenciales del pueblo por encima de otros proyectos. Señaló que lo fundamental es “garantizar los servicios básicos para quienes viven todo el año” antes de proyectar el crecimiento turístico y de segundas residencias.

Espacio deportivo y saneamiento: el destino de los nuevos recursos en El Chocón

En esa línea de priorización de servicios, el gobernador se refirió al Centro de Salud Llequén, ya finalizado con una inversión de 1.400 millones de pesos, y anunció un nuevo compromiso: la firma de un acta acuerdo para formalizar el inicio del proceso administrativo para la licitación del espacio comunitario y deportivo en el barrio histórico Llequén.

Este nuevo edificio, que contará con una superficie cubierta de 1.250 m² y gradas para 400 personas, tiene un presupuesto de más de 5.300 millones de pesos y un plazo de ejecución de 300 días.

Finalmente, Figueroa anunció que la culminación de las obras de agua y saneamiento será el paso previo a la pavimentación de calles. “El futuro del Chocón es turístico, y el Estado provincial tiene que acompañar ese camino”, concluyó, haciendo un llamado a fortalecer la identidad neuquina para impulsar el crecimiento con recursos propios.