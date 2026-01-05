Río Negro se perfila como pilar fundamental para que Argentina ingrese al grupo de grandes exportadores de GNL

Con proyectos de Gas Natural Licuado ya en marcha sobre el Golfo San Matías, la provincia ratifica su rol esencial para que el país llegue al selecto grupo de exportadores globales.

Río Negro avanza con fuerza en el desarrollo del gas natural licuado (GNL) y se perfila como uno de los pilares de la estrategia energética nacional para colocar a la Argentina entre los 10 principales exportadores del mundo. Así lo expresó recientemente el gobernador Alberto Weretilneck al enfatizar que los proyectos que se concentran en la costa atlántica marcan un momento histórico para el país.

Las iniciativas vinculadas al GNL están centradas en el aprovechamiento de la producción de gas de Vaca Muerta y su licuefacción frente al Golfo San Matías, donde se proyecta la instalación de unidades industriales capaces de transformar el gas en estado líquido para su transporte marítimo. Esta estrategia sitúa a la provincia en un rol logístico y productivo de enorme relevancia, gracias a su salida directa al Atlántico y condiciones naturales favorables para las operaciones.

“No son promesas, sino realidades, es un gran orgullo para nosotros”, afirmó Alberto Weretilneck. Además, remarcó ante la prensa que este impulso al GNL no solo contribuirá a expandir las exportaciones de energía, sino que también forma parte de “una estrategia integral de desarrollo, con impacto real en la economía y el empleo”.

Según subrayó, el crecimiento del sector energético se articula con el fortalecimiento de actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería. Esto genera un modelo productivo diversificado y sostenible.

En ese marco, destacó los números que reflejan ese proceso: 87.000 hectáreas dedicadas a la agricultura y horticultura bajo riego alcanzando las 24.000 hectáreas de maíz y27.000 de alfalfa y 7.000 de cebolla como base de un esquema productivo diversificado y con valor agregado. “El camino que estamos recorriendo tiene que ver con sumar más hectáreas bajo riego, producir más, industrializar más y generar más trabajo”, concluyó.

La concreción de obras vinculadas al GNL, como la descarga de materiales para gasoductos que conectarán el gas de Vaca Muerta con las plantas de licuefacción, evidencia un avance tangible de un proyecto que busca consolidar a Río Negro como plataforma exportadora. Con este impulso, la provincia no solo ratifica su papel en el mapa energético nacional, sino que también se perfila como protagonista de un cambio estructural en la inserción de la Argentina en los mercados globales de energía, en el cual el GNL será un factor clave para los próximos años.