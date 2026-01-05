El «Rey del fracking» se asocia con Pan American Energy en cuatro áreas de petróleo en Vaca Muerta

Pan American Energy (PAE) y la estadounidense Continental Resources sellaron un acuerdo estratégico para acelerar el desarrollo de shale oil en Vaca Muerta. La operación implica que la firma norteamericana adquirió el 20% de la participación en cuatro bloques operados por PAE, lo que consolida el ambicioso desembarco del «Rey del fracking» en la cuenca, tras el reciente ingreso al área Los Toldos II Oeste.

El acuerdo abarca tres áreas en la provincia de Neuquén —Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa— y suma un activo clave para la provincia de Río Negro: Loma Guadalosa, que ostenta el título de ser la primera concesión de explotación no convencional otorgada por la administración rionegrina.

Según los términos del contrato, PAE continuará como socio mayoritario y operador en todos los bloques, manteniendo el control de la actividad en el terreno, mientras que Continental aportará su experiencia técnica en el desarrollo masivo de recursos no convencionales.

Marcos Bulgheroni: «Buscamos acelerar el desarrollo»

Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, destacó el valor técnico de la alianza con una de las principales independientes de EE.UU.: «Esta relación estratégica busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias. Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo, desarrollo y eficiencia de operaciones«.

Por su parte, Doug Lawler, presidente y CEO de Continental, ratificó el interés global por la roca madre argentina: «Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo. Tenemos muchas expectativas en aprender de PAE y compartir nuestra experiencia para impulsar el desarrollo».

El cierre definitivo de la operación está sujeto a la aprobación de la transferencia de participaciones por parte de los gobiernos de Neuquén y Río Negro.

Un gigante que pisa fuerte

La llegada de Continental Resources no pasa desapercibida. Se trata del mayor productor privado de petróleo y gas de Estados Unidos, con una producción proyectada de 500.000 barriles equivalentes diarios para 2025 y más de 5.200 pozos operados en cuencas como Bakken y Anadarko.

Esta asociación se suma a la fuerte presencia de PAE en la región, donde lleva más de 50 años invirtiendo. Actualmente, la compañía produce cerca de 100.000 barriles equivalentes de petróleo por día (BOED) en la cuenca neuquina y opera siete áreas en Neuquén, además de su actividad en Río Negro.