Tecpetrol pone a punto su «Fortín de Piedra petrolero» en Vaca Muerta: cuándo empezaría a producir

Markous, cuarto de izquierda a derecha, con otros CEOs y referentes de la industria. Foto: Enrique García Medina.

Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, traerá entre fines de este año y principios del que viene dos equipos de perforación del exterior. El objetivo será apuntalar lo que la empresa describe como su «nuevo Fortín de Piedra», en referencia a la conocida área donde producen gas. Se trata de Los Toldos II, su proyecto para volcarse decididamente al petróleo no convencional que se obtiene en Vaca Muerta.

El adelanto provino del CEO de la empresa, Ricardo Markous, quien este lunes participó del tradicional panel de ejecutivos que se organiza junto a la AOG Expo 2025, la feria hidrocarburífera que empezó ayer en Buenos Aires.

Como será Los Toldos II, la nueva apuesta de Tecpetrol

El bloque que estará abocado al shale oil se encuentra al norte de la formación, en cercanías de Rincón de los Sauces, donde la intención es invertir alrededor de 2.500 millones de dólares, explicó el ejecutivo.

«Como Tecpetrol decidimos ir a petróleo y lanzamos lo que es nuestro nuevo Fortín de Piedra, un proyecto grande para poner en marcha en la primera parte de 2027 una producción de 70.000 barriles por día», indicó el CEO.

Será una inversión «modular», para la cual ya se «hicieron oleoductos, interconexiones y acueductos», que en algunos casos podrán «ser solo para nosotros, colaborativos o también para terceros».

La inversión, precisamente, comenzará con dos módulos iniciales y la meta es que ambos produzcan alrededor de 35.000 barriles cada uno.

El crudo obtenido servirá, en parte, para abastecer una planta de almacenamiento que también se levantará en la formación. En cuanto al número de pozos a realizar, Markous dijo que serán alrededor de 70 en una primera etapa, cifra que «seguramente» aumente con el paso del tiempo.

La potencial producción de petróleo fue destacada por el ejecutivo, ya que la empresa era conocida, sobre todo, por su gran apuesta en Fortín de Piedra. Con una producción diaria superior a los 20 millones de metros cúbicos, es uno principales bloques de gas no convencional de Neuquén y el país.

El factor financiamiento: la visión de Tecpetrol

Durante la disertación, también se refirió a los próximos desafíos de Vaca Muerta más allá de la necesidad de infraestructura. Indicó que hoy el «cuello de botella» más acuciante que tiene la formación es el «financiamiento», porque ya no «no alcanza con revertir el flujo de caja».

Señaló que la clave para reunir fondos será una macroeconomía más «ordenada» y un riesgo país «más bajo», pasos fundamentales para lograr una fuente de «financiamiento competitiva».

Los atrasos en los pagos del Plan Gas.Ar también fueron mencionados por el CEO, al advertir que algunas compañías ya están viendo impacto en el «cash flow», con el que muchas veces se financian las inversiones ante la falta de crédito externo.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, se había referido al tema unos minutos antes, adelantando una pronta normalización de los pagos pendientes con las petroleras. «Destacamos su compromiso», dijo Markous cuando le tocó intervenir.