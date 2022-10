Royón y Sáenz participaron del acto de apertura del Consejo Federal de Energía Eléctrica

Ayer se llevó a cabo la reunión plenaria N°162 del Consejo Federal de Energía Eléctrica en Salta. Además de las obras para distintos puntos del país, se abordó la promoción de la electromovilidad y las deudas de distribuidoras con Cammesa. La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz disertaron en la apertura.

“Este Consejo es un consejo federal y yo también tengo una mirada muy federal que no solo he transmitido en el área de energía eléctrica, sino que he transmitido a lo largo de las decisiones que he ido tomando en estos pocos meses que tengo frente al cargo”, inició Royon. A su vez, destacó que la secretaría busca replicar esa mirada “en acciones y decisiones concretas”.

Por su parte, el gobernador Sáenz, le dio la bienvenida a las autoridades nacionales y miembros del CFEE y subrayó: “la energía eléctrica es una parte esencial de nuestra vida, el acceso a los recursos energéticos es un componente esencial de la vida cotidiana, del comercio, la industria y la actividad económica. A partir de ella se puede generar empleo, e impulsar la micro, pequeña y mediana empresa”.

Resaltó que la concreción del encuentro en su provincia y el Consejo en sí representan “una muestra de federalismo que, a su vez, nos invita a reflexionar sobre el carácter federal de la energía eléctrica y sobre la vocación de colaboración que nos debe alentar durante esta jornada”.

Respecto al trabajo con las provincias, la secretaria de Energía subrayó que “tenemos que considerar en este plan integral de obras la necesidad de cada provincia en líneas de transporte, estaciones transformadoras, la repotenciación de las existentes y este concepto de la planificación, de tener nuestro plan a mediano plazo de las obras que se necesitan».

De esta forma, se podrá «incorporar más energías renovables a nuestro país para que podamos tener una matriz energética más competitiva y más asequible, y podamos también aprovechar la ventana de oportunidad que hoy se le abre a nuestro país en materia de transición energética”.

A su turno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, repasó los temas que integran la agenda del CFEE: “seguimos analizando la actualización correspondiente al CAF, los préstamos a las Cooperativas y nuevos temas como el impulso a la electromovilidad como nueva forma de gestión de la energía”.

El acto de apertura finalizó con las palabras del presidente del Comité Ejecutivo del Consejo, Miguel Cortez, quien indicó que “EL CFEE ya tiene más de sesenta años de trayectoria ininterrumpida y se destaca por un manejo absolutamente federal de los recursos para la expansión del sistema eléctrico argentino, una tarea que más del 60% de la infraestructura eléctrica se haya construido con esos recursos”.

El Consejo, además, se ocupa de “distribuir y administrar recursos que manda a todas las provincias para las decisiones que toma cada jurisdicción con sus fondos y mejorar las posibilidades de desarrollo de sus pobladores”. Tras la palabra de las autoridades nacionales, provinciales y del Consejo se dio inicio a la sesión plenaria correspondiente.

El Consejo Federal de la Energía Eléctrica se formó en el año 1960 a partir de la sanción de ley Nº 15.336 y el Decreto Reglamentario Nº 2073, con la misión de garantizar el acceso y la asignación eficiente de los recursos del sector eléctrico.

Esta institución se encuentra conformada por representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Ciudad autónoma de Buenos Aires.