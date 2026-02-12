Salta va en búsqueda de nuevas inversiones mineras con Arabia Saudita

La búsqueda de inversiones en minerales críticos fue de los puntos centrales del encuentro. Foto: gentileza.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se reunió con el embajador de Arabia Saudita para presentarle la capacidad minera de la provincia, en búsqueda de nuevas inversiones. Entre los temas de conversación se trataron el desarrollo de minerales críticos, la exportación de alimentos, la cooperación tecnológica en energías renovables y el intercambio cultural.

Según informaron en un comunicado oficial desde la provincia, durante la reunión con el diplomático Hatem Ghormulla G. Alghamdi, se expusieron los planes a futuro de la provincia, donde se destacó la «seguridad jurídica y el fomento industrial», según indicó el gobierno mediante un comunicado.

Además, se resaltó el rol protagónico «que Salta ha adquirido en el escenario global gracias a su riqueza en recursos naturales y su estabilidad institucional».

Tras la reunión, Saénz aseguró que la provincia norteña: «tiene recursos, previsibilidad y una visión de desarrollo clara. Seguimos fortaleciendo y expandiendo vínculos con el mundo para promover inversiones, crecimiento y más empleo para los salteños».

Los ejes de la reunión: minería, agroindustria y renovables,

La minería de minerales críticos fue de los puntos centrales del encuentro, donde se detalló el avance de los proyectos de litio y cobre. En ese sentido, se exploraron posibles líneas de inversión del país árabe hacia la provincia.

Con respecto a la agroindustria, el diálogo se centró en la capacidad productiva de Salta para abastecer los mercados internacionales. También se mencionó la cooperación tecnológica en energías renovables, factor que resulta de interés para Arabia Saudita para diversificar su economía y no depender exclusivamente del petróleo.

Por último, se habló de la importancia de fortalecer la diplomacia pública a través de intercambios interculturales e interreligiosos, como «pilares para la convivencia pacífica y el entendimiento mutuo».