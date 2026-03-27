Santa Cruz apuesta a la transición energética con el hidrógeno  

La Mesa Provincial de Hidrógeno se consolida así como un ámbito de articulación clave entre el Estado, el sector privado y el sistema científico-tecnológico. Foto gentileza.

En línea con la agenda energética que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, y en cumplimiento de los lineamientos definidos por el gobernador Claudio Vidal, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, realizó la primera reunión del año de la Mesa Provincial de Hidrógeno, un espacio estratégico creado por Ley N° 3873 para planificar y coordinar el desarrollo del sector en la provincia.

Durante la jornada, se realizó un balance de los avances alcanzados desde la conformación de la Mesa y se compartieron distintas miradas sobre el estado de situación del hidrógeno en Santa Cruz.

En ese marco, también se puso en común la experiencia de la visita a la Planta de Hidrógeno de Punta Arenas, Haru Oni, de HIF Global, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales, como referencia concreta del desarrollo de esta industria en la región.

El encuentro contó con la participación de los secretarios de Estado de Energía Eléctrica, Nazareno Retortillo, y de Minería, Pedro Tiberi; de Walter Uribe de la UNPEOSC; los referentes de la Plataforma H2 Argentina, Juan Carlos Villalonga y Carina Quispe; los intendentes de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Bórquez, y de Comandante Luis Piedra Buena, Analía Farías; y la comisionada de Fomento de Jaramillo/Fitz Roy, Ana María Urricelqui; junto a representantes de organismos públicos, universidades, instituciones técnicas y actores vinculados a la actividad.

Potencial minero de la provincia

Además, se analizaron las oportunidades que presenta la provincia a partir de sus condiciones naturales y su potencial en energías renovables, así como los desafíos asociados a la infraestructura, el marco regulatorio, la atracción de inversiones y la necesidad de generar condiciones competitivas en un contexto internacional dinámico.

En ese sentido, el ministro Álvarez destacó el potencial de la provincia para transformar sus recursos en oportunidades concretas de desarrollo: “Santa Cruz tiene la posibilidad de convertir su capacidad en energías renovables en vectores como el hidrógeno, el amoníaco o los combustibles sintéticos, que pueden ser exportados a distintos mercados del mundo”.

Asimismo, remarcó las ventajas competitivas del territorio: “Contamos con condiciones para posicionarnos como productores a nivel global, con niveles de eficiencia muy competitivos. Tenemos que prepararnos para aprovechar esa oportunidad”.

Por último, subrayó la importancia de generar condiciones para el sector al señalar que “es clave avanzar en un marco legal que brinde previsibilidad, porque de eso depende la llegada de inversiones y el desarrollo de esta industria”.