CERAWeek 2026: Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, subrayó el potencial de Vaca Muerta y el papel estratégico del gas

El ejecutivo destacó la oportunidad que enfrenta la Argentina en un contexto global cambiante, remarcó el crecimiento proyectado de la producción y puso el foco en el desarrollo del gas, el GNL y la infraestructura para exportaciones. Foto gentileza.

En el marco de la CERAWeek 2026, uno de los principales encuentros globales del sector energético, el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, puso el foco en las oportunidades que se abren para la Argentina, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento del gas natural.

Durante su participación en un panel sobre el potencial energético de América Latina, el ejecutivo remarcó que el país se encuentra ante un escenario favorable para expandir su producción. “Nos encontramos en una situación global cambiante, tanto para Estados Unidos como para América Latina. Existe una enorme oportunidad, hablando de la Argentina, donde tenemos presencia en la zona de Vaca Muerta.

Se trata de una oportunidad inmensa. Como país, estamos produciendo 900.000 barriles diarios. Nuestras proyecciones indican que, a largo plazo, alcanzaremos los 1,5 millones de barriles por día”, afirmó.

En ese contexto, destacó el avance de la integración gasífera regional y la recuperación de exportaciones. “Estamos trabajando en el sector del gas y en la integración gasífera. El gas ha comenzado a fluir nuevamente hacia Chile. También está empezando a fluir de nuevo hacia Brasil —poco a poco—, a través del gasoducto hacia Bolivia y también hacia el norte de Chile», explicó.

Markous subrayó además el rol central que tiene el gas dentro de Vaca Muerta. “Vaca Muerta es, fundamentalmente, una cuenca gasífera. En lo que respecta al gas, los resultados son colosales. En el ámbito regional, ya estamos exportando a Chile —si bien se trata de un volumen limitado— y debemos desarrollar la infraestructura necesaria para exportar también a Brasil. No obstante, el gran mercado es el del GNL», señaló.

En esa línea, consideró que el desarrollo del gas natural licuado será clave para sostener la expansión del sector energético. “Por lo tanto, la combinación de las exportaciones regionales y el GNL resulta clave, ya que, dado que el petróleo que extraemos lleva gas asociado, necesitamos encontrar un mercado para ese subproducto a fin de poder mantener la producción petrolera. En consecuencia, consideramos que existen enormes oportunidades para el desarrollo de infraestructura“, sostuvo.

El CEO de Tecpetrol también anticipó que la compañía evalúa ampliar la capacidad de transporte de gas. “Actualmente estamos evaluando proyectos para ampliar nuestros gasoductos y enviar un mayor volumen de gas hacia ese país. En definitiva, se abre una oportunidad inmensa para Argentina en el sector del gas», indicó.

Más allá de los hidrocarburos, el ejecutivo mencionó el potencial de otros recursos estratégicos. “Contamos con enormes oportunidades en el ámbito del litio. La Argentina tiene numerosos proyectos en marcha tanto en el sector del litio como en el del cobre. En cuanto al cobre, si bien actualmente no producimos, existen varios proyectos que supondrán una inversión masiva en este mineral en la Argentina“, afirmó.

Por último, destacó el rol de la transferencia tecnológica y la experiencia internacional en el desarrollo del shale argentino. “Tomemos como ejemplo el caso del shale (petróleo y gas de esquisto): hemos aprovechado la experiencia y los avances logrados en Estados Unidos. De hecho, contamos con empresas de servicios estadounidenses operando en la Argentina. Gracias a ello, toda la curva de aprendizaje y desarrollo del shale que se gestó en Estados Unidos se ha replicado en la Argentina con una velocidad extraordinaria“, concluyó.