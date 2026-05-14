Central Puerto avanza en Vaca Muerta y prepara sus primeros pozos por US$ 600 millones

La operación marca el desembarco formal de la compañía eléctrica en el upstream petrolero. Foto gentileza.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2026, el CEO de Central Puerto, Fernando Bonnet, aseguró que la compañía ya trabaja en el diseño de una fase piloto para perforar entre dos y tres pozos en las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, ubicadas en Neuquén.

“Es la primera vez que vamos a entrar en el negocio del petróleo y el gas”, afirmó Bonnet ante inversores y analistas, al explicar la estrategia que seguirá la compañía para desarrollar activos no convencionales dentro de Vaca Muerta.

La adquisición de Patagonia Energy SA (PESA) se cerró por US$50 millones e incluye una concesión convencional vigente hasta 2031 sobre más de 27.000 acres. Según explicó la empresa, el atractivo principal del área está vinculado al potencial shale detectado en la formación.

Central Puerto indicó que actualmente trabaja junto a una firma estadounidense especializada en no convencionales para avanzar en estudios técnicos y en la planificación de los primeros pozos exploratorios. La compañía señaló que todavía no existe una fecha definitiva para el inicio de la perforación, aunque estimó que podría ocurrir hacia fines de este año o comienzos de 2027.

Bonnet explicó que uno de los principales desafíos será la disponibilidad de equipos de perforación y la logística necesaria para movilizar los rigs hacia la cuenca neuquina, un proceso que demandaría entre cuatro y cinco meses.

“Vaca Muerta es una apuesta fuerte para diversificar la compañía. Ya somos el principal generador eléctrico del país, pero vemos oportunidades donde podemos aprovechar nuestra experiencia, y el petróleo es uno de ellos”, afirmó Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto, en diálogo con los inversores.

La empresa también reveló una primera estimación de costos para la etapa inicial del proyecto. Según detalló el ejecutivo, cada pozo tendría una inversión cercana a los US$17 millones, en línea con los desarrollos shale actuales de la industria.

El desembarco en Vaca Muerta aparece además conectado con otra de las prioridades estratégicas de Central Puerto: asegurar abastecimiento de gas para sus centrales térmicas. En la conferencia, Bonnet confirmó que la compañía mantiene negociaciones con productores para comenzar a comprar gas de manera directa y reducir progresivamente su dependencia de CAMMESA y del esquema del Plan Gas.

En paralelo, la firma continúa buscando mayor capacidad de transporte en los sistemas troncales de gas. Central Puerto participó recientemente en una subasta de TGS donde solicitó 1,6 millones de metros cúbicos diarios de capacidad firme, aunque finalmente obtuvo apenas una parte de ese volumen.

“El problema del transporte aparece sobre todo en invierno”, explicó Bonnet, quien señaló que la compañía busca garantizar suministro firme durante los períodos de mayor demanda energética.

La incursión en Vaca Muerta se produce en un contexto de crecimiento operativo para Central Puerto. Durante el primer trimestre, la compañía registró un EBITDA ajustado de US$120 millones, impulsado por nuevos activos de generación, mayores ingresos por contratos privados y una mejora en el mercado eléctrico mayorista.

Con este movimiento, Central Puerto busca ampliar su perfil de negocios más allá de la generación eléctrica y posicionarse como un jugador integrado dentro del sector energético argentino.