La Rioja inauguró su Parque Solar Arauco I: sumará 64 MW al complejo hibrido más grande de Argentina

El Parque Solar Arauco I fue inaugurado de forma oficial en un acto encabezado por el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, junto a autoridades, referentes del sector energético y directivos de la empresa provincial Parque Arauco. El proyecto solar suma 64 megavatios (MW) de capacidad instalada al complejo híbrido eólico-solar, convirtiéndolo en el más grande de Argentina.

La nueva instalación posee una infraestructura de gran escala, con más de 89.000 paneles solares que están montados sobre 1.536 trackers. Cubre una superficie de 100 hectáreas, y sumando los 281 MW de energía eólica que operaban previamente, alcanza una potencia instalada total de 345 MW.

El montaje mecánico del proyecto había finalizado en abril, por lo que solo restaba su apertura oficial. El proceso constó de tres etapas: la hinca de postes, el montaje de los trackers -con su sistema estructural y de movimiento- y la instalación de los paneles solares con su correspondiente cableado, según precisó en su momento el jefe de obra del proyecto, Rodrigo Herrera.

El dato 345 MW De capacidad instalada total tendrá Parque Arauco sumando la energía eólica y solar.

Se encuentra a 90 kilómetros de la ciudad de La Rioja, cuya obra demandó aproximadamente tres meses de trabajo intensivo, que comenzó a mediados de diciembre de 2025. Los avances de las tareas se realizaron sin inconvenientes y en línea con los plazos previstos, de acuerdo a lo que indicó la empresa en un comunicado

En este marco, la firma también anunció un nuevo proyecto solar de 160 MW que podría comenzar a construirse en los próximos meses, con el objetivo de estar operativo a fines de 2027, según EconoJournal.

«La incorporación de generación solar representa un paso fundamental para seguir fortaleciendo el desarrollo energético de la provincia. Este proyecto significa más inversión, empleo, desarrollo técnico y crecimiento para La Rioja«, aseguró el director de Parque Arauco, Emmanuel Rejal, en el evento de inauguración.

Por su parte, el presidente de la compañía, Ariel Parmigiani, expresó: «Es un día que pensábamos que nunca iba a llegar. Fueron más de tres años de trabajo, preparación, planificación y esfuerzo conjunto«.

El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, destacó el aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia para la producción energética.

«Este viento que estamos sintiendo hoy y el sol que en nuestra provincia castiga fuertemente en verano son recursos naturales que, gracias al equipo que tenemos en La Rioja, hemos transformado en energía, un elemento vital», afirmó.