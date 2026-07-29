Se amplía el mapa minero de Santa Cruz: Pan American Silver busca explorar dos nuevas áreas de oro y plata

Las nuevas áreas se ubican en el Macizo del Deseado, una de las principales regiones argentinas para la exploración y producción de oro y plata. Foto gentileza.

La minera Pan American Silver, por intermedio de su subsidiaria Yamana Argentina, presentó dos nuevas manifestaciones de descubrimiento de minerales de oro y plata en la provincia de Santa Cruz. Las iniciativas, identificadas como Pancho I Este y Goniano III, fueron publicadas en los edictos N° 093 y N° 094 del Boletín Oficial provincial y se localizan en el departamento Deseado, una de las zonas de mayor actividad exploratoria del país.

Según lo explayado en la página 18, las presentaciones forman parte del procedimiento previsto en el Código de Minería para declarar el hallazgo de una mineralización y solicitar el reconocimiento de los derechos sobre el área. Se trata de un paso administrativo previo a futuras etapas de evaluación del potencial del yacimiento y, eventualmente, a un desarrollo minero.

Ambos proyectos se encuentran dentro del Macizo del Deseado, una de las provincias geológicas más importantes de Argentina para la exploración y producción de oro y plata, donde desde hace décadas se concentran numerosos emprendimientos metalíferos.

El proyecto Pancho I Este está ubicado en el lote 20 de la fracción «A», en terrenos de la estancia La Julia. De acuerdo con la documentación oficial, la empresa solicitó un área de reconocimiento exclusivo de 2.500 hectáreas, distribuida entre tres establecimientos rurales de la zona.

Por su parte, Goniano III se localiza en el sector de Cabo Blanco, sobre campos de la estancia Dos Hermanos. La superficie involucrada alcanza las 2.001 hectáreas y comprende los lotes 41 y 42 de la fracción 4, según consta en el edicto publicado.

Las nuevas manifestaciones se suman a otras presentaciones administrativas realizadas por Yamana Argentina en los últimos años en el norte de Santa Cruz, especialmente en áreas cercanas a Puerto Deseado, donde se concentra buena parte de la exploración de metales preciosos de la provincia.

El procedimiento está regulado por los artículos 53 y 66 del Código de Minería. La normativa establece la publicación de la manifestación de descubrimiento para dar publicidad al trámite y habilita la posibilidad de que terceros presenten oposiciones o reclamos sobre el área durante el plazo previsto por la legislación, con el objetivo de evitar superposiciones de derechos mineros.

Si bien Yamana Gold fue adquirida en 2023 por Pan American Silver y Agnico Eagle, la razón social Yamana Argentina continúa vigente y mantiene actividad en distintos procedimientos vinculados con la exploración minera. Entre los activos incorporados por Pan American Silver se encuentra Cerro Moro, la mina de oro y plata ubicada a unos 70 kilómetros al sudoeste de Puerto Deseado, que comenzó a producir en 2018 y hoy integra el portafolio de la compañía.