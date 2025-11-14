Cómo será el primer avión hipersónico propulsado por hidrógeno verde

El avión supersónico DART AE será el primero que usará hidrógeno verde como combustible, lo que genera cero emisiones de carbono. El proyecto está a cargo de la compañía australiana Hypersonix Launch Sistems, y ya cuenta con una financiación de 46 millones de dólares. Su primer vuelo se realizará antes de fin año, en colaboración con la NASA y el Pentágono.

El proyecto del DART AE obtuvo su financiación en una ronda en la que participaron organismos públicos australianos e internacionales. El acuerdo responde al interés del país en destacar en el ámbito de la industria aeroespacial, mientras que el grupo de inversores internacionales estuvo liderado por la británica High Tor Capital, con el acompañamiento de la europea Saab y el fondo polaco RKKVC.

Quien lidera el proyecto es el fundador y actual director de tecnología de Hypersonix Michael Smart, ex investigador de la NASA y profesor en la Universidad de Queensland.

Según explica la empresa en su sitio web, su propósito es ser líder mundial en tecnologías de vuelo hipersónico tecnología que sea limpia y sostenible. Bajo esta premisa es que sus prototipos son alimentados por hidrógeno verde, en lugar de combustibles fósiles.

El motor SPARTAN, la clave de su funcionamiento

La clave para el funcionamiento del DART AE está en su motor scramjet SPARTAN, que es completamente impreso en 3D y puede alcanzar velocidades de hasta Match 12, que es igual a doce veces la velocidad del sonido o 14.701 kilómetros por hora.

Un scramjet es un tipo de motor que utiliza el oxígeno de la atmosfera para alimentar la combustión. A diferencia de otros motores convencionales, no tiene partes móviles y aprovecha la misma velocidad del avión para forzar la comprensión del aire entrante antes de la combustión, por lo que no requiere de turbinas ni compresores.

Funciona con hidrógeno verde, lo que evita generar dióxido de carbono que contamine la atmosfera. Su denominación refiere a su método de extracción, ya que se obtiene separando el hidrogeno del agua empleando energías limpias. Por ejemplo, se diferencia de los llamados hidrógeno gris o azul, que se extraen con combustibles fósiles.

Cuando se lanzará

El primer vuelo del DART AE contará con el respaldo la NASA y el Pentágono. Su empresa, Hypersonix, seleccionada entre más de 60 aspirantes por el programa HyCAT del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que busca acelerar la adopción de tecnologías comerciales.

Se espera que el prototipo despegue antes de fin de año. Será a bordo del cohete HASTE de Rocket Lab, desde las instalaciones de la NASA en la isla Wallops (Virginia, Estados Unidos). En caso de tener éxito, se tratará del primer vuelo a velocidades hipersónicas (más de 5 veces la velocidad del sonido) propulsado por hidrogeno verde.

El resto de los fondos recaudados por Hypersonix serán utilizados para su próximo proyecto aún más ambicioso: VISR. Se trata del segundo avión de la compañía, que contará esta vez con cuatro motores SPARTAN y se construirá con compuestos cerámicos de alta temperatura.

VISR se utilizará para misiones de inteligencia, vigilancia y conocimiento (ISR), entrega rápida de cargas y pruebas de sistemas espaciales. Según la compañía, este proyecto significa la culminación en décadas de investigación en motores scramjet.