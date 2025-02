Se «empioja» la salida de YPF de los campos maduros de Santa Cruz

Las negociaciones para el desprendimiento de parte de YPF de diez áreas hidrocarburíferas de Santa Cruz, en lo que sería una especie de tanda 2 del Proyecto Andes, camina por un sendero movedizo y en las últimas horas se habría «empiojado», no solo con versiones en torno a la declinación de los potenciales compradores, sino también por la convocatoria del gremio petrolero a una asamblea para mañana.

A diferencia de las demás áreas del Proyecto Andes que YPF puso a la venta en el primer trimestre del año pasado, los bloques de Santa Cruz requirieron previamente extensas negociaciones con el gobierno del petrolero Claudio Vidal.

Mientras en varias provincias ya se cerró la venta e incluso la transferencia de los bloques, como se vio en Mendoza y Río Negro, el proceso en Santa Cruz está recién en la etapa de venta, mientras a la par la petrolera de bandera lanzó un plan de retiros voluntarios con el que apuntarían a llegar a unos 2.500 operarios.

Sin embargo, el sitio ADNSur dio a conocer que las gestiones con un grupo empresario liderado por Compañía General de Combustibles (CGC) para adquirir las 10 áreas no solo no estarían avanzando, sino que estarían prácticamente caídas. Y que no se descartaría por esto la reversión de los bloques a la provincia.

Las negociaciones con CGC

En un artículo firmado por el periodista especializado Raúl Figueroa, se señaló que hay dos puntos fuertes en la negociación por la adquisición de los bloques. El primero es el ingreso de CGC como socio de YPF en algunos bloques de Vaca Muerta.

Pese a la relevancia de la firma de Eduardo Eurnekian, la petrolera es una de las pocas de ese calibre que no tiene presencia de ningún tipo en las áreas de la formación no convencional, dado que solo cuenta con un bloque convencional en la Cuenca Neuquina.

El segundo punto es aún más complejo. Según se dio a conocer, el eje del desacuerdo entre las petroleras estaría en el traspaso de la responsabilidad sobre los pasivos ambientales y los saneamientos derivados de las instalaciones.

A través del Proyecto Andes YPF apuntó a hacer un hat-trick y anotar tres puntos a la vez: por un lado, sumar ingresos con la venta de los campos maduros, redireccionar las inversiones que se destinaban a esas áreas para colocarlas en los rentables campos de Vaca Muerta y a la vez, firmar un «clean exit» en los contratos de venta, es decir, poner por escrito que todo los pasivos y saneamientos estarán a cargo de los compradores.

Asamblea petrolera por los retiros

Con la negociación empiojada, mañana a partir de las 11 el sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz que lidera Rafael Güenchenen realizará una asamblea general en Las Heras, para abordar las denuncias existentes en torno a los retiros voluntarios.

Es que si bien se estima que unos 1.700 trabajadores ya que acogieron al plan de retiro, son varias las publicaciones en redes sociales de operarios que denuncian que fueron presionados para adherirse al plan de retiros que está abierto hasta este 28 de febrero cuando se esperaba concretar el traspaso de los bloques.