Shale en Santa Cruz: YPF anunció la perforación de un nuevo pozo en Palermo Aike

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, ratificó las intenciones de la compañía en explorar la formación shale Palermo Aike, y estimó que perforarán un nuevo pozo en el segundo semestre del año. Fue en el marco de un encuentro en Santa Cruz, donde el gobernador, Claudio Vidal, recibió a los representantes de 14 operadoras hidrocarburíferas que desarrollan su actividad en la provincia.

El directivo también indicó que la locación del primer pozo que realizó YPF en la zona se encuentra prácticamente finalizado. La formación no convencional ubicada en Santa Cruz es considerada la más relevante del país, sólo detrás de Vaca Muerta, aunque aún se encuentra en su fase exploratoria.

Al tomar la palabra en la conferencia de prensa, Marín aseguró que tenía un compromiso con el gobernador y que lo iba a cumplir. “Durante este año tenemos que juntar todos los servicios, y al no haber actividad convencional, los costos exploratorios son muchos más altos y hay que agruparlos”, explicó.

También señaló que avanzar en nuevas áreas en la formación tiene una importante complejidad operativa debido a la falta de infraestructura previa, lo que implica un aumento en los costos. En tanto, confirmó que el próximo paso de la compañía se tratará de una fase exploratoria.

«Vamos a hacer un pozo exploratorio en Palermo Aike, esperemos que nos dé bien, y que de esa forma se genere riqueza y a partir de ahí, generar valor. No podemos precisar una fecha porque dependerá de cuando agrupamos los servicios, la locación estaría determinada, seguramente sea en el segundo semestre«, aseguró, consultado por el medio La Opinión Austral.

Respecto a la remediación ambiental en la zona norte de la provincia, el presidente y CEO de la compañía aseguró que se encuentra trabajando para «hacerlo de manera transparente» y cumplir con la ley. Adelantó que junto con la Provincia se contrató a la Universidad de Buenos Aires para que sea una tercera parte.

Por otra parte, Marín manifestó su firme respaldo a la reducción de las regalías como un instrumento esencial para preservar la actividad en el sector convencional, cuyo margen de ganancia es menor que en las áreas no convencionales.

En un análisis más global, el directivo vinculó estas políticas con el objetivo de consolidar a Argentina como exportador neto de energía. Indicó que se espera que el país logre exportar más de 30.000 millones de dólares hacia el año 2031, y se mostró optimista respecto al corto plazo, estimando que para finales de este año la producción nacional superará el millón de barriles diarios.