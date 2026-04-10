La Angostura Sur en niveles récord: YPF multiplicó por 20 su producción y acelera su apuesta en Vaca Muerta

La Angostura Sur se consolidó como uno de los cinco bloques de mayor producción dentro de Vaca Muerta, en un nuevo hito para el desarrollo shale de YPF. Foto gentileza.

La Angostura Sur se convirtió en uno de los activos más destacados de Vaca Muerta tras registrar un crecimiento productivo sin precedentes para YPF. En menos de un año y medio, el bloque elevó su extracción de crudo de 2.000 a 47.000 barriles diarios, un salto que lo ubicó entre los cinco más productivos de la formación no convencional.

El área, operada en su totalidad por YPF, se consolidó así como una pieza central dentro de la estrategia de expansión de la compañía en la cuenca neuquina. El resultado refleja no solo el potencial geológico del bloque, sino también un cambio profundo en la forma de desarrollar sus operaciones.

Desde la empresa explicaron que el aumento de producción estuvo impulsado por un nuevo modelo de trabajo, basado en infraestructura modular, capacidad de escalar operaciones de manera más ágil y un sistema de monitoreo permanente desde el centro de inteligencia en tiempo real (RTIC).

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que esta transformación operativa fue determinante para alcanzar el objetivo. Según señaló, la incorporación de herramientas digitales y la optimización pozo por pozo permitieron mejorar la eficiencia del bloque de manera sustentable y acelerar los tiempos de desarrollo.

La aplicación de diseño modular fue otro de los factores clave. Este sistema permitió reducir tiempos de montaje de instalaciones, replicar soluciones de superficie con mayor rapidez y acompañar el crecimiento de la actividad sin generar cuellos de botella en la infraestructura.

Además del salto en producción, el caso de La Angostura Sur marca una nueva etapa en la estrategia de YPF para Vaca Muerta, donde la velocidad de ejecución, la estandarización de procesos y la eficiencia operativa ganan cada vez más peso.

Con este desempeño, la compañía fortalece su posicionamiento en la principal apuesta energética del país y suma un activo estratégico para impulsar exportaciones, generación de divisas y el crecimiento del shale argentino.