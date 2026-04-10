GNL: Río Negro llama a audiencia pública por la obra del primer gasoducto dedicado del país 

La obra unirá Tratayén con San Antonio Oeste a través de un ducto de 472,5 kilómetros y abastecerá el proyecto de licuefacción de gas en el Golfo San Matías.

La exportación del gas de Vaca Muerta como gas natural licuado (GNL) desde la costa de Río Negro está cada vez más cerca y es así que en poco más de un mes se dará un hito clave: la audiencia pública para debatir el gasoducto dedicado Tratayén–San Antonio Oeste del consorcio Southern Energy. Este será el primer ducto en Argentina concebido exclusivamente para abastecer un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL).

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático convocó a una audiencia pública presencial para el próximo 22 de mayo de 2026, a las 9, en el Gimnasio Municipal “Sebastiana Antenao” de San Antonio Oeste. La instancia forma parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y permitirá que vecinos, instituciones y sectores involucrados accedan a la información del proyecto, presenten observaciones y participen antes de la resolución final.

La obra busca garantizar el suministro de gas natural desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, donde se desarrollará el sistema de licuefacción flotante (FLNG) impulsado por el consorcio Southern Energy S.A. Este consorcio está formado por Pan American Energy (PAE) (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%)

El plan contempla la instalación de dos unidades flotantes —Hilli Episeyo y MKII— con capacidades de producción de 2,4 y 3,5 millones de toneladas anuales de GNL, respectivamente.

Traza del gasoducto y ubicación de instalaciones superficiales. Mapa Diario Río Negro.

Para asegurar ese abastecimiento, se construirá un ducto soterrado de 36 pulgadas de diámetro y 472,5 kilómetros de extensión total y se llamará San Matías.

De ese trazado, 29 kilómetros estarán en Neuquén y 443,5 kilómetros atravesarán Río Negro, desde el límite provincial hasta San Antonio Oeste.

El gasoducto tendrá capacidad para transportar hasta 28 millones de metros cúbicos diarios y será comparable en escala al ex Gasoducto Néstor Kirchner, aunque con una diferencia central: estará destinado de manera exclusiva al abastecimiento de un polo exportador.

GNL en Río Negro: las obras previstas

En territorio rionegrino, la traza recorrerá zonas hidrocarburíferas, áreas rurales y productivas, en gran parte en paralelo al oleoducto VMOC/VMOS que actualmente construye YPF. El proyecto también incluye instalaciones complementarias para garantizar la seguridad y operatividad del sistema.

A lo largo de su traza, el gasoducto contará con instalaciones superficiales tales como trampas lanzadoras y receptoras de scrapers y válvulas Line Break (LBV) para asegurar la operatividad y la seguridad del sistema. La planta estará equipada con un sistema 2+1 de compresores (2 en operación + 1 de back up) impulsados por turbinas a gas.

Entre las obras se destacan una planta compresora intermedia en Allen —equipada con tres compresores bajo sistema 2+1, con dos en operación y uno de respaldo—, trampas lanzadoras y receptoras de scraper, válvulas de seccionamiento y una estación de medición fiscal en San Antonio Oeste.

Desde esa terminal se realizará la transferencia de gas hacia la planta compresora que alimentará las unidades flotantes de GNL en el Golfo San Matías.

Los trabajos constructivos del presente proyecto Gasoducto Dedicado Tramo Río Negro que se

realizará en el marco del Proyecto FLNG GSM comprenden la construcción y el montaje de la Planta Compresora intermedia Allen. La construcción y el montaje de la Terminal y Estación de Medición EMED, previa a la derivación a la Planta Compresora San Antonio Oeste que abastecerá a las FLNG.

La construcción del Proyecto Gasoducto Dedicado Tratayén – San Antonio en su conjunto está prevista en el término de 24 meses. Las fechas previstas para el inicio de las obras es mayo de 2026 y para la finalización de las mismas es abril de 2028.

La audiencia pública

La convocatoria a Audiencia Pública no es un hecho aislado, sino parte de una política sostenida de gestión concreta que prioriza el control, la planificación y la participación ciudadana en cada proyecto estratégico.

En este proceso, desde Provincia se destacó que el gobernador Alberto Weretilneck reafirma su rol como conductor de una provincia que defiende sus recursos, impulsa su desarrollo y toma decisiones con autonomía, priorizando el trabajo, la inversión y el cuidado del ambiente frente a un contexto nacional desafiante.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en este link hasta 72 horas antes de la audiencia. Cada expositor tendrá hasta cinco minutos para presentar su postura. Además, el Estudio de Impacto Ambiental, el expediente completo y el formulario de inscripción ya se encuentran disponibles para consulta pública en la web oficial de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.