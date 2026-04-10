Neuquén aprobó la cesión a YPF de las tres áreas de las que saldrá el gas para el proyecto Argentina GNL

YPF tomó el control formalmente de las 3 áreas de Vaca Muerta de las que extraerá el gas para el GNL.

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Energía, oficializó la autorización para la cesión de participaciones en tres áreas de Vaca Muerta estratégicas. La medida que se da como un intercambio de activos entre Pluspetrol e YPF, le permite a la petrolera de bandera tener la titularidad de los tres bloques desde los que extraerá el gas natural para el abastecimiento del proyecto Argentina LNG que cuenta con Eni y XRG como socios.

A través de los Decretos N° 0475, 0476 y 496, el Ejecutivo provincial autorizó el traspaso del 100% de la participación de Pluspetrol (que representaba el 50% de la cuota en cada bloque) a favor de la petrolera de mayoría estatal.

Con esta maniobra, YPF asume la titularidad total y la operación de las áreas, permitiendo una gestión unificada para optimizar el desarrollo de los recursos.

La operación incluye activos con diferentes perfiles de producción y estadios de desarrollo: Meseta Buena Esperanza: Una concesión de explotación convencional que cuenta con una superficie de 303,71 kilómetros cuadrados. Actualmente se encuentra en etapa de producción.

Aguada Villanueva: También bajo el régimen de explotación convencional, este bloque abarca una extensión de 281 kilómetros cuadrados.

Las Tacanas: A diferencia de las anteriores, esta área posee un perfil no convencional. Con una superficie de 411 kilómetros cuadrados, el bloque surgió de un permiso de exploración y actualmente se encuentra encuadrado como Lote Bajo Evaluación, lo que representa un potencial de crecimiento en la ventana de gas de Vaca Muerta.

El proceso se llevó a cabo bajo el marco regulatorio hidrocarburífero vigente, que exige que cualquier cesión de participaciones cuente con el aval de la autoridad concedente tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y administrativos.

En enero se plasmó el intercambio o swap ahora aprobado, por medio del cual Pluspetrol se incorporó como accionista de Vaca Muerta Inversiones, una sociedad controlada por YPF con participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza.

Las áreas para el gas de exportación

Los tres bloques se emplazan al norte de las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, en lo que podría definirse como el extremo suroeste de Vaca Muerta, en una zona en la que se linda en un extremo con el bloque El Mangrullo pero en el otro extremo se llega hasta Fortín de Piedra.

La selección de estos bloques responde al objetivo de YPF de encarar la producción dentro de la ventana productiva de Vaca Muerta del gas húmedo, o wet, dado que desde esta zona los pozos aportarán tanto gas natural, como petróleo y líquidos como propano y butano.

Esta producción de diverso tipo es lo que le da más robustez al proyecto de GNL, pues según detallaron desde YPF se estima que la mitad de las exportaciones en término de dólares, corresponderán en realidad al petróleo y los líquidos que se extraerán junto con el gas.