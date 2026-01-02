Tecnología para el control ambiental y gestión de residuos: cómo fue el 2025 de Neuquén

El recién terminado 2025 fue para Neuquén un año de fortalecimiento en las políticas de control ambiental y en la gestión de residuos especiales. La secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia -dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales-, resumió el ciclo destacando la modernización de la tecnología aplicada en los procedimientos, acompañada de un ordenamiento de los procesos administrativos.

Por ejemplo, uno de los sistemas que destacaron desde Provincia fue el Gestor de Incidentes Ambientales (GIA), mediante el que se abordaron 1.092 incidentes ambientales. Este sistema permitió sistematizar la información disponible, acelerar los procedimientos y controlar el debido proceso en cada caso, según destacaron desde la gestión.

En todo el año se registraron más de 1.500 pasivos ambientales -es decir, la «deuda» de daños ecológicos que deja una empresa- en la provincia. Se ordenaron intervenciones y criterios técnicos para su tratamiento, lo que implicó la liberación de más de 200.000 metros cúbicos de suelos y materiales, bajo estándares ambientales y con control estatal.

«Desde la Provincia impulsamos un Estado que ordena, controla y acompaña, incorporando tecnología para garantizar trazabilidad, previsibilidad y cuidado de nuestros recursos naturales», expresó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

La gestión de residuos peligrosos en 2025

Respecto a la gestión de residuos especiales -también llamados residuos peligrosos por el daño ecológico y de salud que pueden ocasionar-, la Secretaría consolidó un sistema integral para su tratamiento. Se registraron más de 780 actuaciones formales, entre certificados ambientales (CAE), renovaciones, informes técnicos y presentaciones obligatorias.

El Módulo de Evaluación de Residuos Especiales (MERE) fue otro de los sistemas destacados por la Provincia. Fue un eje central para el proceso, la búsqueda de dar mayor transparencia y previsibilidad tanto al sector productivo como a los organismos de control.

También fue importante el uso de tecnología aplicada al control ambiental, que incluyó drones y sistemas VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), fundamentales para expandir la cobertura territorial, optimizar recursos y fortalecer el control en tiempo real.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, destacó incorporación de las herramientas digitales como el GIA y el MERE: «Esto mejora la toma de decisiones, optimiza los tiempos de respuesta y eleva los estándares de control».

Nuevas tecnologías para 2026

En línea con estos avances, la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales ampliará este 2026 su inventario de tecnología aplicada, incluyendo un nuevo dron de alta precisión y una estación de corrección de coordenadas en tiempo real, del cual se espera que mejore la precisión de los relevamientos de fotogrametría, necesarios para calcular la cantidad de volúmenes de residuos.

Además, se reforzó el control efectivo sobre generadores, transportistas y operadores, para garantizar que cada eslabón de la cadena cumpla con los requisitos técnicos y ambientales establecidos. Este modelo de gestión permitió avanzar hacia un sistema más seguro, ordenado y confiable, según afirmó la Provincia.

En resumen, con las medidas realizadas durante 2025, la provincia afirmó lograr la consolidación de un modelo de gestión ambiental integral, mediante la prevención, el control temprano, y el monitoreo de las distintas etapas de los procedimientos, impulsados por las herramientas modernas para acompañar el desarrollo productivo del Neuquén.