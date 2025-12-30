Mendoza apuesta por las energías renovables: ya comenzó a operar su sexto Parque Solar en San Rafael 

Mendoza se sumó a las energías renovables y puso en funcionamiento su nuevo Parque Solar que ya operaba de manera anticipada con la entrada en servicio de 140 MW, sobre un total de 180 MW de capacidad instalada. El proyecto de la firma Genneia consolida uno de los desarrollos solares más relevantes de la provincia.“Este proyecto expresa con claridad el rumbo que viene consolidando Mendoza en materia energética”, afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

El Parque Solar San Rafael comenzó a operar de manera anticipada con la entrada en servicio de 140 MW, sobre un total de 180 MW de capacidad instalada, consolidándose como uno de los desarrollos solares más relevantes de la provincia. El proyecto, construido por Genneia, representa una inversión de 180 millones de dólares y refuerza el rol estratégico de Mendoza en el desarrollo de infraestructura energética eficiente y sostenible.

El parque Solar abastece a un gran número de hogares en la provincia. Foto gentileza Gobierno de Mendoza.

Su generación equivale al consumo eléctrico de alrededor de 135.000 hogares, contribuyendo de manera significativa a la diversificación de la matriz energética provincial. Ubicado en el departamento de San Rafael, el parque cuenta con aproximadamente 400.000 paneles solares y se integra al sistema a través del Mercado a Término de Energía Renovable (MATER), abasteciendo a clientes privados con energía limpia y competitiva.

“Este proyecto expresa con claridad el rumbo que viene consolidando Mendoza en materia energética: inversiones concretas, infraestructura moderna y desarrollo sostenible. La puesta en operación anticipada del Parque Solar San Rafael confirma que la provincia ofrece previsibilidad y condiciones técnicas para el crecimiento de las energías renovables”, dijo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

Por su parte, Bernardo Andrews, CEO de Genneia, destacó que “la puesta en marcha del Parque Solar San Rafael representa un paso fundamental en nuestra estrategia de crecimiento. Este proyecto demuestra que es posible desarrollar infraestructura energética de gran escala, con impacto positivo en el ambiente y en las economías regionales, acompañando la demanda creciente de energía competitiva de la industria argentina”.

Expansión solar en Mendoza

Con estos avances, Mendoza se consolida como la provincia con mayor número de proyectos solares privados del país, como resultado de una planificación estatal sostenida, un diseño técnico coordinado desde EMESA y un clima de negocios estable que permitió atraer inversiones de gran escala.

Entre los principales desarrollos se destaca el Parque Solar Anchoris, también de Genneia, con 180 MW de potencia instalada, una inversión de USD 160 millones, más de 360.000 paneles bifaciales, capacidad para abastecer a 125.000 hogares, una reducción estimada de 220.000 toneladas de CO₂ anuales y más de 350 trabajadores involucrados durante su construcción. A ello se suma el Parque Solar Aconcagua, ubicado en Luján de Cuyo y desarrollado por Tango Energy en conjunto con EMESA, con 90 MW totales, que inició su operación inyectando 25 MW a la red eléctrica.

En el sur provincial, el Parque Solar Malargüe, con una capacidad instalada de 90 mw. En paralelo, el proyecto El Quemado, impulsado por YPF Luz junto a EMESA, prevé una capacidad de 305 MW, posicionándo como uno de los desarrollos fotovoltaicos más grandes del país.



En el esquema de generación distribuida y cooperativa, se incorporó Coperote I, proyecto de la Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo, equipado con 5.832 paneles fotovoltaicos de última tecnología, que aporta capacidad adicional al sistema y refuerza el proceso de transición energética provincial. En conjunto,estos desarrollos permiten proyectar que Mendoza alcanzará hacia 2026 unos 700 MW solares instalados, con más de 1.000 MW adicionales en cartera, consolidando a la provincia como referente nacional en transición energética.