Trafigura y Generadora Metropolitana adquieren Central Los Guindos en Chile

Generadora Metropolitana asumirá el 100% de la operación, administración y gestión integral de la planta de Los Guindos. Foto gentileza.

Trafigura, líder mundial en la industria de las materias primas, y Generadora Metropolitana, una de las empresas de energía más relevantes del país, concretaron la adquisición de la Central Los Guindos, ubicada en la comuna de Cabrero, Región del Biobío en Chile.

La adquisición reúne la profunda experiencia operativa de Generadora Metropolitana en el mercado eléctrico chileno con la capacidad global de comercialización de energía y extensa red de suministro de Trafigura.

La planta cuenta con una capacidad instalada de 273 MW, distribuida en dos turbinas, y opera actualmente con diésel. Como parte del proyecto, este año comenzará la reconversión de las unidades para que operen con gas natural a corto plazo. Esta iniciativa permitirá un aumento de su potencia máxima, además de operar con un combustible de menor intensidad en emisiones, lo que aporta una operación más eficiente y flexible, alineada con los desafíos de la transición energética del país.

«Chile representa un mercado estratégico para Trafigura en América Latina, y esta operación marca nuestro ingreso al sector eléctrico del país con un compromiso de largo plazo. Generadora Metropolitana aportará su experiencia operativa en el mercado local, respaldada por la experiencia logística y comercial que Trafigura ha desarrollado a lo largo de décadas en mercados energéticos de todo el mundo», dijo Gerardo Zmijak, Director Comercial de Trafigura en Argentina.

Trafigura provee recursos esenciales al mundo. Fundado hace más de 30 años y de propiedad de sus empleados, el Grupo se encuentra en el corazón del suministro global, utilizando su profundo conocimiento de los mercados de materias primas para hacer las cadenas de suministro más eficientes, seguras y sostenibles.

Operando a través de una red global, el Grupo despliega infraestructura, logística, financiamiento y experiencia en mercados para trasladar energía y materias primas desde donde se producen hasta donde se necesitan. Según sostuvieron desde la empresa, el negocio suministra la energía y las materias primas que el mundo necesita hoy, incluyendo petróleo y productos derivados, metales y minerales, gas y electricidad, al tiempo que invierte en soluciones de menor contenido de carbono para el futuro.

El Grupo Trafigura también comprende activos industriales y empresas operativas, entre ellas Nyrstar, productor de múltiples metales; Puma Energy, empresa de almacenamiento y distribución de combustibles; Greenergy, proveedor y distribuidor de combustibles; y la empresa conjunta Impala Terminals. El Grupo emplea a aproximadamente 14.500 personas, de las cuales más de 1.400 son accionistas, y opera en más de 150 países.

Por su parte, la empresa Generadora Metropolitana es una de generación de energía eléctrica más grande de Chile. Hoy cuenta con cuatro centrales de generación ubicadas en puntos estratégicos del Sistema Eléctrico Nacional que suman 1.030 MW de capacidad instalada y más de 1.000 MW de generación en base a energía solar aprobadas. Generadora Metropolitana provee soluciones energéticas para mejorar la calidad de vida de las personas, con un fuerte foco en la responsabilidad ambiental, la seguridad, la innovación, el compromiso social y en sus colaboradores.

“Esta adquisición es un paso concreto en nuestro plan de crecimiento y en la consolidación de una matriz energética más limpia y confiable. La reconversión de las dos unidades de Los Guindos a gas natural nos permitirá incorporar capacidad adicional con menores emisiones y, al mismo tiempo, aportar flexibilidad, seguridad y respaldo al sistema eléctrico, un aporte en la transición energética de Chile”, señaló Diego Hollweck, Gerente General de Generadora Metropolitana.